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慶生到一半KTV包廂遭誤闖！男怒持刀刺死客人 判刑14年6個月

中央社／ 新竹縣13日電

陳姓男子今年1月在KTV慶生時，董姓男子誤闖包廂，陳男不滿認為董男破壞氣氛，持刀刺傷董男，董男傷重不治，新竹地方法院依殺人罪判處陳男14年6個月有期徒刑。可上訴。示意圖／Ingimage
陳姓男子今年1月在KTV慶生時，董姓男子誤闖包廂，陳男不滿認為董男破壞氣氛，持刀刺傷董男，董男傷重不治，新竹地方法院依殺人罪判處陳男14年6個月有期徒刑。可上訴。示意圖／Ingimage

陳姓男子今年1月在KTV慶生時，董姓男子誤闖包廂，陳男不滿認為董男破壞氣氛，持刀刺傷董男，董男傷重不治，新竹地方法院依殺人罪判處陳男14年6個月有期徒刑。可上訴。

判決書指出，今年1月4日陳男年滿20歲，他與友人到新竹市某KTV慶生，董男誤闖包廂，陳男心生不滿，與同伴將董男推離包廂至走道外，徒手揮打。陳男還持折疊刀刺向董男，陳男行凶後隨即逃離KTV，董男傷重送醫仍不治。

法官認為，陳男與董男並沒有恩怨，只因董男誤闖包廂，竟以傷害與取人性命方式宣洩不滿，而陳男刺擊被害人達4刀，其中，第4刀轉化升高為殺人犯意。

法官指出，董男遭攻擊已體力不支，蹲在走道牆邊狀態下，陳男竟執意持刀再度刺擊董男背部，下手力道猛烈，直入董男左肺，造成穿刺主動脈快速失血，董男送醫不治。

法官認為，董男的家屬蒙受喪親之痛，但陳男至今未能賠償或真誠道歉，且在審理期間，陳男辯稱董男先動手，企圖合理正當化持刀殺人的暴行，毫無悔悟之心，將陳男依殺人罪判處有期徒刑14年6個月。全案可上訴。

殺人 KTV 新竹

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