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媒介13歲少女坐檯陪酒 男子判刑4個月

中央社／ 台中13日電

趙姓男子媒介4名未成年少女前往台中市某家KTV坐檯陪酒，其中最小年紀僅13歲，案經警方循線查獲後將趙男等人送辦，台中地方法院審理後判處趙男4月徒刑，可上訴。

台中地院判決書指出，趙男與陳男（另案偵辦）從事傳播小姐經紀行業，兩人於民國109年6月間明知4名13歲至17歲的少女未成年，卻媒介至台中市某家KTV坐檯陪酒營利。

趙男透過媒介少女陪酒，2個月內約獲利新台幣4500元，直到其中1名少女遭通報為失蹤人口，經警協尋、查訪，並於109年8月27日凌晨前往KTV搜索而查獲。警方將趙男送辦，檢方依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴。

台中地院法官審理後，認為趙男不思保護少年身心健全發展，竟意圖營利而媒介4名少女陪酒服務，所為實屬不該，但審酌趙男坦承犯案及態度，判處他4月徒刑、得易科罰金，犯罪所得沒收，全案可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

KTV 未成年 台中市

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