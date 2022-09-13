雲林縣警局最接地氣 大型素還真公仔坐鎮警局入口

雲林縣警局打造最特別、最接地氣的入口意象，由霹靂布袋戲公司授權，製作一對2公尺高「霹靂雲警-素還真」坐鎮縣警局入口，以正慧與智慧化身的素還真，象徵守護治安的雲警，也製作限量600尊素還真小公仔，鼓勵警察破案及服務民眾。

縣長張麗善說，警局是一個很嚴肅的地方，同時也是守護人民生命財產安全的地方，所有警察對除暴安良都不遺餘力，今年很難得在李謀旺帶領下獲得黃文章同意，授權素還真成為雲林縣警局入口意象，以正義與智慧象徵的素還真鼓勵警察，發揮素還真精神守護鄉親。

霹靂布袋戲董事長黃文章說，素還真在霹靂布袋戲中是正義、智慧的化身，這次與雲林縣政府及雲林縣警局合作，與有榮焉，期許藉由素還真成為雲警的一分子，一起打擊犯罪、維護社會秩序，同時也提升雲警士氣。

局長李謀旺說，感謝縣長張麗善、議長沈宗隆挹注經費，建置雲林縣警局入口意象，警察機關一般都是比較剛硬的形象，經思索後，決定與素還真合作，打造一對2公尺大型素還真公仔，放置縣警局門口，不只更接地氣、親民，也符合霹靂雲警形象。