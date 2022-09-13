男離婚又車禍因沉迷電玩網購操作槍 做這舉動慘遭重判

高雄張姓男子與妻子離婚，又遇車禍在家養傷，因沉迷射擊遊戲，自行網購操作手槍，並將金屬槍管貫通，成為具殺傷力的非制式手槍，某天遭警搜索查扣；審理後，地院審理後，將他依非法製造非制式手槍罪，處7年1個月有期徒刑，併科罰金5萬元，沒收所有扣案物品。

地院審理後，將張男依非法製造非制式手槍罪，處7年1個月有期徒刑，併科罰金5萬元，並沒收扣案的非制式手槍、游標卡尺、1支老虎鉗各壹支、2組夾具、5支鑽頭。

判決指出，張男去年10月間，在高雄的住處，上網到知名拍賣網站向真實姓名、年籍不詳之人，購買1把仿手槍外型的操作槍。

調查發現，張男利用一個月的時間，在住處自行用夾具、老虎鉗固定，以游標卡尺測量槍管寬度、深度，並將金屬槍管貫通，製成1支可發射子彈具有殺傷力的非制式手槍。

直到警方接獲情資，在今年1月16日上午8時35分許，持搜索票到張男住處搜索，查扣他改造的非制式手槍、游標卡尺、1支老虎鉗各、2組夾具、5支鑽頭等證物，將他依法移送，後由檢方起訴。

審理時，張男辯護人主張，他成年至今都事正當工作，生活、交友單純，在2020年11月發生車禍，在家養病期間，沉溺網路槍戰遊戲，才會萌生製造非制式手槍動機，只為滿足自己興趣，並未持槍從事不法行為，持有期間僅約3月，未對社會造成具體危險，盼能減輕刑期。

地院認為，張男製造非制式手槍，在法定刑內量刑已符合罪刑相當性及比例原則，考量他的生活狀況、社經地位、犯罪動機、數量不適於減刑。