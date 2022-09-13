影／台中議員參選人林義偉酒駕 穿競選外套被逮畫面曝光

民進黨台中市議員參選人林義偉，昨天深夜開車行經西屯區時，因停等紅燈超越停止線，遭警方攔查，警方發現林有酒容、酒味，經吹氣酒測後，確認林的酒精濃度超標，林辯稱僅喝一兩罐啤酒，根據最新曝光的影像，林在接受警方盤查時，穿著的就是寫有姓名的競選外套，雖然林沒有表明是參選人身分，但警員一眼即看出，林在接受酒測時才脫下。

第六警分局西屯所警員在昨天深夜11時許，巡邏經過西屯區黎明路、中科路口，發現一輛轎車違規超越停止線，林下車時穿著寫有姓名市議員參選人的外套，雖然林沒有告知是議員參選人的身分，但警方一眼就看出，而林在接受酒測時，才脫下外套，林的酒精濃度為每公升0.85毫克，全案依公共危險罪移送台中地檢署後，檢方命無保請回。

台中市第五選區議員參選人林義偉，屬民進黨新潮流系，2018年選舉得票1萬2041票，差1703票落選。這4年，他在潭子大雅神岡地區勤跑耕耘，地方人士認為他捲土重來，且同派系的市長候選人有拉抬優勢，頗被看好。

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