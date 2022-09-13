台大醫學院涉收賄升等案 醫院和醫學院回應了

台大醫學院前副院長郭明良涉嫌收賄並護航台大醫院婦產部主治醫師嚴孟祿發表論文、升任副教授。台北地檢署今偵結並依貪汙治罪條例「公務員違背職務行、收賄及刑法詐欺取財罪嫌」起訴郭、嚴及協助郭護航的蘇姓博士生。

台大醫學院院長倪衍玄說，這個案子應該是2017年就有做過相關處理，當時他還不是醫學院院長，這件事情他也是剛剛才知道，還需要去了解，也要等台灣大學校方的指示。

台大醫院院方則說，這件事主要牽涉到教職和升等，目前知道校方也還在討論，院方靜候校方通知，一切依照校方指示辦理。

如果醫師失去教授資格，對於醫院職務有何影響？婦產部主任陳思源說，這個問題很敏感，不方便回答。嚴孟祿則表示，因正在看門診，不方便接聽電話。