3犯酒駕須入監 他以「個人特殊事由」獲地院撤銷執行處分

高雄蔡姓男子因酒駕遭逮，被地院判處4個月有期徒刑，併科1萬元罰金；但檢方認為，蔡男歷年3犯酒駕，不得易科罰金，他則因需清償債務及須扶養年邁雙親，向地院提聲明異議。經查，因未對進行評價、權衡，認裁量有瑕疵，地院予以撤銷，並由檢方另為妥適之處分。

判決指出，蔡男今年3月13日晚上8時許，因喝完啤酒騎車上路，行經橋頭區橋頭路與成功路口，因闖紅燈遭警攔檢發現酒駕，測得吐氣酒精濃度每公升0.56毫克，被依公共危險罪移送，後由檢方起訴。

經地院審理，將蔡男依公共危險判4個月有期徒刑，併科1萬元罰金，得易科罰金；但檢方認為，蔡歷年3犯酒駕，經審核不准易科罰金及易服社會勞動。

對此，蔡男認為對酒駕犯行深感愧疚並決心悔過，且須奉養年老雙親，又需清償債務，若入監執行而違約，將連帶影響保證人信用，因此向地院提聲明異議，請求撤銷檢原執行指揮處分。

經查，蔡男在7月21日向檢方提出刑事聲明異議狀，聲請易科罰金，並陳述個人特殊事由，並檢具債務清償明細表、協議書，22日遭駁回，並通知須在27日到庭執行。

法院依據檢方批示的「駁回聲請」，因未載明任何對蔡男所陳述的個人特殊事由進行評價、權衡；難認有對異議聲請易刑處分實質審核，逕行否准易科罰金、易服社會勞動，顯有不當，認裁量有瑕疵，由地院予以撤銷，並由檢方另為妥適之處分。

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