抓包外交官偷情！妻未拿到1600萬 卻要先賠徵信社480萬元

外交部中部辦事處副處長曹松茂的妻子懷疑他搞外遇，委託徵信社蒐證、協調賠償，並約定給付3成賠償金作為獎金，事後曹和小三簽和解書同意賠償1600萬元卻未付錢，徵信社先提告要求曹妻賠償480萬元，台北地方法院全額判准，可上訴。

徵信社主張，曹妻今年1月3日委任公司全權處理曹和小三侵害配偶權的事宜，並約定完成委託事項後，曹妻願意給付3成賠償金作爲獎金；公司今年1月19日完成協調，曹和小三簽署協議書答應各賠償曹妻800萬元，但曹妻拒絕給付480萬元給公司，提告請求給付委任報酬。

曹妻指出，雖曹和小三簽協議書同意賠償1600萬元，並各簽立800萬元本票，但徵信社事後沒把本票給她，直到她對徵信社員工提告後，徵信社才交出本票；她認為自己已依法解除委任，徵信社不得請求獎金。

另雙方約定是以實際受償的賠償金，作為支付尾款和獎金的基礎，而她至今沒有拿到曹和小三任何賠償金，認為徵信社請求無理由。

台北地院指出，徵信社已處理完畢約定的委任內容，曹妻無從解除委任契約，縱使徵信社確實遲延給付本票，也不影響契約目的，也無礙曹妻持和解協議書，對曹松茂與小三聲請支付命令，或提訴訟請求賠償金。

再者，雙方委任書中寫道「協調和解及法院判決的賠償金部分，甲方（即曹妻）願提供賠償總金額成數（三成）支付給乙方（即徵信社）做為協調獎金」，已明白約定，依曹和小三同意或法院判決的賠償總金額的3成，作為協調金額，文義清楚，沒有不明之處，判曹妻敗訴，應給付徵信社480萬元。