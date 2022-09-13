颱風夜破門偷10多家 更生人落網辯：拚孩子生活費

何姓男子上個月出獄不知悔改，趁颱風夜來襲，涉嫌偷贓車在台北地區破壞門窗，闖進店家、住宅犯下10多起竊盜案，且專偷現金，士林區一夜被偷五處，得手5萬餘元，警方持拘票逮捕何男，他辯稱「要拚給小孩的生活費」

士林分局今天下午指出，9月5日軒嵐諾颱風來襲肆虐，北市發生多起竊盜案，經調閱監視器畫面比對，發現犯嫌是同個人，8月11日出獄的何姓男子涉有重嫌，向檢方請拘票抓人。

警方指出，40多歲何男先在內湖偷機車，在台北地區趴趴走，一路騎到士林文林、蘭雅、翠山派出所轄區，趁軒嵐諾颱風夜，商店提早打烊或未營業，何男涉嫌戴手套持螺絲起子，破壞商家或住宅的門窗，進入偷走現金，搜刮財物。

警方統計，士林地區共計5處遭竊，何男得手約5萬多元，何男後續要轉往北投、土城等地行竊，最後逃往桃園，躲進日租套房，刻意製造斷點，共計犯下10多起竊盜案。

士林分局日前持拘票在桃園查緝到案，何男辯稱，剛剛出獄，為了要給小孩生活費、零用錢，才會鋌而走險在颱風夜拚一波現金。全案依竊盜罪嫌移送士檢，檢方向法院聲請羈押，但士林地方法院法官裁定交保候傳、限制住居。