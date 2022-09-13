三總牙醫詐健保收回扣近2千萬 三總：依法行政毋枉毋縱

三軍總醫院牙科部爆發集體浮報牙材及違法兼職弊案，包括2名主任及5名醫師，涉嫌利用牙材標案請款漏洞溢領款項，另以人頭在外6間牙醫診所違法兼職，涉嫌詐領健保醫療費用，7名醫師今遭台北地檢署起訴。對此三總回應，三總秉持「依法行政、毋枉毋縱」立場，全力配合司法調查，目前全案已進入司法程序，將尊重司法判決結果。

遭起訴的7名醫師中有6人帶有軍職，台北地檢署今依違反「陸海空軍刑法」、「貪汙治罪條例」及「刑法」公務員登載不實等罪，起訴7名醫師及牙材公司、牙醫診所相關人等共23人，包括牙材得標廠商華雲牙體技術所、遠企齒研的負責人、員工，及配合醫師們以人頭違法兼職並請領健保的富錦、合聖、梵谷、健哲、飛越北大、美利亞聯合6間牙醫診所負責人及助理。

檢方調查，6名涉案醫師涉嫌利用牙醫師職務，有權決定病患使用的齒模、假牙等牙科醫療材料廠商、品項及等級，因此與三總已得標的牙材供應商勾結浮報牙材費用，藉此向三總溢領款項。其中溢領最多者為莊姓醫師，金額高達128萬2860元，其餘醫師則各約10至30餘萬元不等。

另有4名醫師涉嫌在未向三總申報在外診所執業或支援，便與上述6間牙醫診所合謀，以人頭醫師在診療相關紀錄等業務文書上蓋章，上傳給健保署詐領健保醫療費用。莊姓醫師最早被發現，在3家牙醫兼職，詐領金額超過1200萬元，其餘醫師也詐領數十至數百萬元不等。

三總回應，本院秉持「依法行政、毋枉毋縱」立場，全力配合司法調查，目前全案已進入司法程序，將尊重司法判決結果。