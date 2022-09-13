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徐欣瑩控鄭朝方指她送白米賄選害落選 求償又敗訴

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

前民國黨主席徐欣瑩指控參選第18屆新竹縣長時，代表民進黨參選的鄭朝方開記者會質疑她送白米是賄選行為，侵害名譽權，要求鄭賠償200萬元並刊登勝訴判決全文，台北地方法院判徐女敗訴，鄭免賠。徐欣瑩上訴，台灣高等法院今駁回。

徐欣瑩指出，她登記參選2018年新竹縣長選舉前，於當年7月24日日召開記者會，表示將協助善心人士發送1萬公斤白米給弱勢。鄭明知她僅是協助，卻在11月16日開記者會影射她假借協助行賄選之實，造成她精神莫大損害，還因而敗選。徐女依民法規定，請求鄭賠償精神慰撫金200萬元，並在三大報全國版報頭下刊登勝訴判決1日。

徐女說，鄭朝方在立委鄭運鵬等人的陪同下，在立法院召開記者會質疑她「贈送白米不是賄選是什麼？」

鄭朝方駁稱，他已經檢察官處分不起訴，且他的言論應受言論自由保障，不具不法性，難認有故意或過失。北院認為，鄭朝方言論是以質疑語氣評論徐女有假借名義賄選，希望司法機關盡速調查有無賄選情事。

北院指出，徐欣瑩身為政治人物，自願進入公領域，當時參選新竹縣縣長，認定鄭朝方言論屬於公共事項，與公共利益有關，縱使用詞過於犀利、聳動、誇至，仍是憲法保障言論自由的範疇，判徐女敗訴，鄭朝方免賠。

徐欣瑩上訴，但高院認為相關言論關於事實陳述內容與客觀真實無重大出入，鄭朝方質疑徐欣瑩涉嫌以迂迴方式行賄選之實，呼籲檢調單位盡速調查，是就事涉公益可受公評之事發表言論，主觀評論意見及質疑與所訴求的公共議題具有合理關連性，並不是以詆毀她名譽為唯一目的，難認不法侵害名譽。

高院認為徐欣瑩當時為新竹縣長候選人，競選手段是否合法正當，須以最大容忍程度接受公眾檢視，她無法舉證證明鄭朝方明知不實故意捏造，或因重大過失、輕率、疏忽不知真偽即發表言論，求償無據，應該駁回。

2018年新竹縣長選舉競爭激烈，參選人包括民國黨參選人徐欣瑩（左）、國民黨參選人楊文科（中）與民進黨參選人鄭朝方（右），最後由楊出線。圖／聯合報系資料照片
2018年新竹縣長選舉競爭激烈，參選人包括民國黨參選人徐欣瑩（左）、國民黨參選人楊文科（中）與民進黨參選人鄭朝方（右），最後由楊出線。圖／聯合報系資料照片

鄭朝方 徐欣瑩 賄選 2022大選 新竹縣選舉

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