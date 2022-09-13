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議員參選人林義偉酒駕被逮 蔡其昌：應「知所進退」
民進黨台中市議員參選人林義偉昨天深夜開車行經西屯區時，因停等紅燈超越停止線，遭警方攔查，警方發現林有酒容、酒味，經吹氣酒測後，確認林的酒精濃度超標。林辯稱僅喝一兩罐啤酒，全案今早移送台中地檢署後，檢方無保請回。民進黨台中市長參選人蔡其昌今表示，林義偉犯了這種嚴重的錯誤，讓人無法原諒，大家都無法接受，應該要「知所進退」。
蔡其昌表示，他長期的態度就是「酒駕零容忍」，林義偉犯了這種嚴重的錯誤，讓人無法原諒，酒駕在台灣社會沒有辦法接受，他無法接受，大家也無法接受；林義偉應該要「知所進退」，也應該要好好反省。
台中市第五選區議員參選人林義偉，屬民進黨新潮流系，2018年選舉得票1萬2041票，差1703票落選。這4年，他在潭子大雅神岡地區勤跑耕耘，地方人士認為他捲土重來，且同派系的市長候選人有拉抬優勢，頗被看好。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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