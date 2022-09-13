三總牙醫部2主任5醫師 浮報牙材及詐領健保費遭訴
三軍總醫院牙科部爆發集體浮報牙材及違法兼職弊案，台北地檢署查出2名主任和5名醫師，涉嫌利用牙材標案請款漏洞，溢領款項供自身花用；另以人頭在外6間牙醫診所違法兼職，涉嫌詐領健保醫療費用。
因7名醫師中6人帶有軍職，台北地檢署今依違反陸海空軍刑法、貪汙治罪條例及刑法公務員登載不實等罪，起訴7名醫師及牙材公司、牙醫診所相關人等共23人。
遭北檢起訴的，包括口腔顎面外科上校主任陳元武、口腔贋復科中校主任莊傳宗、少校主治醫師李宗益、少校主治醫師徐允中、上尉住院總醫師孔令瑜、劉紹賢以及不具軍職的聘僱住院醫師周韋廷共7人。
其餘起訴被告則為牙材得標廠商華雲牙體技術所、遠企齒研的負責人、員工，以及配合醫師們以人頭違法兼職並請領健保的富錦、合聖、梵谷、健哲、飛越北大、美利亞聯合6間牙醫診所負責人及助理。
檢方調查，李宗益、孔令瑜、徐允中、莊傳宗、陳元武、周韋廷6人，涉嫌利用牙醫師有權決定病患使用的齒模、假牙等牙科醫療材料廠商、品項及等級，因此與三總已得標的牙材供應商勾結浮報牙材費用，藉此向三總溢領款項供作私用。其中溢領最多者是莊傳宗，金額高達128萬2860元，其餘醫師則各約10至30餘萬元不等。
另外，李宗益、孔令瑜、徐允中、劉紹賢4人，涉嫌在未向三總申報在外診所執業或支援，便與上述6間牙醫診所合謀，以人頭醫師在診療相關紀錄等業務文書上蓋章，上傳給健保署詐領健保醫療費用。
其中最早被發現的李宗益，在3家牙醫兼職，詐領金額超過1200萬元，其餘醫師也詐領數十至數百萬元不等。李宗益甚至在自2021年1月起，直接與張姓妻子以92萬元，頂下位於北市松山區的富錦牙醫診所，成為地下實際負責人，並由原林姓負責人提供診所銀行帳戶，供詐領健保費之用。
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