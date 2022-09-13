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殺警案後拚修法 「故意致人於死」不得入外役監　

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台南明德外役監逃犯林信吾殺警，觸動外役監條例修法開關。法務部召開會議，初步決議將犯「故意致人於死」的重大暴力罪犯列不得遴選對象，另將「受有期徒刑之執行2個月」得申請的低遴選門檻向上修正。

林信吾因強盜案判刑8年4月確定，入外役監服刑，前「第一家庭」成員趙建銘犯內線交易案判刑3年8月確定，發監4個月入外役監，未來，類似犯罪人口及只短時間服刑者，都不再有資格去外役監坐牢。

法務部在殺警案發生後，啟動外役監條例及遴選辦法修正會議，要求矯正署、綜合規劃司研擬草案，已多次召集會議，聽取專家、學者意見，希望趕在本會期立法院開議前將法案送進立法院審議。

2020年才修正的外役監條例，本對遴選條件有規定，不過，受有期徒刑之執行逾2個月即可申請遴選，條件太鬆，飽受批評，加上犯什麼罪的人不准去外役監，法務部都認為有立即檢討的必要。

此外，性侵害犯罪的受刑人，於原本外役監條例中只在強盜結合罪、海盜結合罪中有關強制性交部分列有不得遴選條款，由於性侵犯出獄後再犯，民怨也深，法務部考慮一併動工修法。

依修法會議另一項共識，犯槍砲彈藥刀械管制條例者，對社會治安威脅性大，原則上也考慮將犯製造、運輸、持有槍砲的受刑人，列為不得遴選入外役監的對象。

台南市殺警嫌犯林信吾(中)。聯合報系資料照
台南市殺警嫌犯林信吾(中)。聯合報系資料照

外役監

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