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台中市議員參選人林義偉酒駕 宣布即刻起退黨、退選

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中市議員參選人林義偉酒駕被逮 黨部主委：依法辦理

聯合報／ 記者黃寅游振昇曾健祐陳秋雲陳宏睿劉柏均／台中即時報導

民進黨台中市議員參選人林義偉昨天深夜開車行經屯區時遭警攔查，經吹氣酒測後，確認林的酒精濃度超標，全案今早移送台中地檢署後，檢方無保請回；民進黨台中市黨部主委李天生表示，目前對林的事情尚未得知，會再了解相關情形，若真有酒駕情事，一切依法辦理。

據查，民進黨台中市第五選區市議員參選人林義偉，昨天晚間11時許，開車行經西屯區中科路、黎明路時，因「超越停止線」，遭第六警分局西屯所的警員攔查，發現林的酒精濃度超標，酒精濃度為每公升0.80毫克。

林辯稱，有與朋友聚會，喝了一兩罐啤酒，但沒有向警方提到他是市議員參選人身分，全案在今天上午9時許，移送台中地檢署後，檢方無保請回。

記者今天電詢林義偉詢問回應，林沒接電話，詢問服務處回應是不清楚，尚不知林對於此事看法；民進黨台中市黨部主委李天生表示，目前對林的事情尚未得知，會再了解相關情形，若真有酒駕情事，一切依法辦理。

台中市第五選區議員參選人林義偉，屬民進黨新潮流系，2018年選舉得票1萬2041票，差1703票落選。這4年，他在潭子大雅神岡地區勤跑耕耘，地方人士認為他捲土重來，且同派系的市長候選人有拉抬優勢，頗被看好。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中第五選區市議員參選人林義偉(左)，昨深夜於西屯區酒駕被逮，民進黨台中市黨部主委李天生表示，目前尚未得知，會再了解相關情形，若真有酒駕情事，一切依法辦理。圖／本報資料照
台中第五選區市議員參選人林義偉(左)，昨深夜於西屯區酒駕被逮，民進黨台中市黨部主委李天生表示，目前尚未得知，會再了解相關情形，若真有酒駕情事，一切依法辦理。圖／本報資料照

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