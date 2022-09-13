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精障男丟火燒人、襲警上訴 台中高分檢今「暫行安置」
苗栗縣林姓男子患有思覺失調症，曾丟火瓶到不認識的民眾身上，遭依殺人未遂罪判刑，前年底才出獄，隔年又涉嫌持清潔劑朝無辜少年噴洒，警方到場處理，也被他噴清潔劑，苗栗地院認定林犯行時無刑事責任能力，判無罪，另入相當處所監護5年，苗院依「暫行安置」新制，裁定安置6個月，林上訴後，今天移審台中高分院，法官仍採定暫行安置6月，由台中高分檢執行。
因刑法「暫行安置」在今年初由立院三讀通過，苗栗地院依新制裁定暫行安置6月，林上訴後，今天全案移審台中高分院，高分院裁定在二審審理期間，暫行安置6個月，並由台中高分檢執行安置，此件為台中高分檢執行暫行安置的第一件案件，也是全國二審檢察署的首件。
苗栗縣林姓男子曾在2013年間購買汽油灌入寶特瓶後，無故點火丟向一名素不相識的民眾，造成該民眾全身有13％2的燒傷傷面積，林遭判刑7年半確定，前年10月才出獄，但出獄後隔年底，只因不滿古姓、陳姓少年與他互望，即拿清潔劑（鹽酸）朝二人噴灑，警方到場處理時，也朝警員噴傻清潔劑，全案在一審時，經醫院精神鑑定，認定林患思覺失調症，犯行時無刑事責任能力，判無罪，但另入相當處所監護5年。
鐵路警察李承翰在2019年間在自強號處理無票乘車糾紛，遭罹患思覺失調症的鄭姓男子刺死，根據當時法規，法院雖然可以宣告另入醫療處所監護，但在判決確定前，鄭仍是自由身，有危害公共安全疑慮，引發社會討論，司法院、法務部在去年間修法，引入「暫行安置」制度，讓涉嫌刑案的精神病患，在偵審期間，仍在醫療處所隔離，以補強社會安全網，修正草案在今年初由立院三讀通過。
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