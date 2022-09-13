彭幸鳴派任士院院長 司法院刑事廳長李釱任接任

司法院人審會今天通過現任刑事廳長彭幸鳴派任為士林地方法院院長，預計11月1日交接就任；刑事廳長一職由司法官班30期結業，現調派最高法院辦理審判事務的法官李釱任擔任。

司法院指出，人審會於今天上午召開，開會前主席（司法院長）許宗力特別邀集全體人審委員為登山失聯、目前仍在搜救中的台北地院法官陳伯均集氣祈福，希望陳伯均能平安歸來。

司法院表示，李釱任54年次，國立台北大學犯罪學研究所碩士，司法官班30期結業，現調派最高法院辦理審判事務，曾任一審法官兼庭長、台灣高等法院法官兼庭長、書記官長及調最高法院辦事法官等職務，目前是二度調最高法院辦案。

司法院指出，李釱任審判與行政實務資歷完整，足敷勝任刑事廳長一職，將無縫接軌刑事廳業務，並持續推動國民法官新制於112年1月1日穩定上路。