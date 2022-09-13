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司法院設301視訊訴訟輔導據點 線上為民眾解答

中央社／ 台北13日電

司法院今天說，為方便民眾逐步實施「視訊訴訟輔導新制」以視訊網路與法院端連線，法院訴訟輔導人員在線上解答訴訟程序問題，一審及二審已在全國設301個據點，建服務網絡。

司法院今天舉行例行記者會，司法行政廳廳長高玉舜表示，過去民眾遇到不知如何寫狀紙、不知如何向法院提出聲請等訴訟程序問題，如果想要尋求法院協助，必須親自跑一趟法院諮詢，需要耗費交通與等候時間，對偏遠地區或離島民眾來說，更形困擾；雖然也可以電話諮詢，但可能出現電話佔線打不通的情形。

高玉舜指出，司法院為了方便民眾，請各法院與轄區地方政府協調，從民國109年3月起，逐步實施「視訊訴訟輔導新制」，民眾可以就近到所在地的縣市政府或鄉鎮市區公所（調解委員會）服務據點，透過視訊網路與法院端連線，法院的訴訟輔導人員即可在線上解答訴訟程序問題。

高玉舜指出，目前一、二審法院已在全國設立301個據點，建立服務網絡，民眾可以上司法院與各法院網站（https://www.judicial.gov.tw/tw/lp-1931-1.html）查詢各法院視訊諮詢服務的項目。

此外，高玉舜表示，以往民眾到法院開庭，必須持傳票、通知書向法庭外法院人員進行人工報到，為了讓民眾能夠迅速報到、順利開庭，司法院於一、二審法院設置自動電子報到機，民眾可以使用身分證條碼或傳票、通知書上所附二維條碼（QR CODE），以自動電子報到機掃描完成報到，並獲知開庭相關資訊。

司法院 電子報 解答

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