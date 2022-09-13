檢抗告成功！雄警破柬埔寨人蛇集團 「小蛇頭」押成了

高雄市刑大8月偵破跨國人蛇，逮到綽號「安哥」的劉姓男子旗下集團成員，估有6名台灣人遭騙至柬埔寨；其中3名集團成員經雄檢複訊後聲押，但都被法院以5至10萬元裁定交保，其中1人還是負責詐騙台人的葉姓幹部，檢方不服抗告成功，雄院今重開羈押庭，裁定涉詐騙台灣人赴柬的葉女收押。

今年8月初，有多個臉書社團出現假帳號發文，貼出戶籍在高雄市三民區的劉姓男子身分證，貼文強調「這個才是真正的人蛇，人在柬埔寨貢布波哥山上做人事主管，高雄人，外號羽安，公司叫萬古、萬源、萬利、直營娛樂」。

貼文還指出「劉男騙了200多個台灣人來柬埔寨，很可憐，沒有人性，被他電擊、毒打、不給飯吃，台灣政府如果真的有心，請查明真相，救出200多個台灣人，如有需要配合調查的地方，他本人會全力配合」。

雖然貼文帳號為假帳號，但經高雄市刑大追查，掌握綽號「安哥」的劉男身分，證實是跨國人蛇的一員。

劉男今年5月出境赴柬埔寨，與台灣集團成員合作，先在社群軟體發文，以大筆現金當幌子，誘騙台灣人赴柬，直到被害人到柬埔寨後，成員立即要求轉行做詐騙，若不從或企圖求救，則遭成員毆打。

高雄市警方掌握情資，執行「靖柬專案」，上月22日持拘票、搜索票兵分多路逮人，查獲「安哥」旗下葉姓幹部（23歲）、郭姓會計（23歲）、郭姓行政（26歲）、何姓、吳姓司機等。

其中葉女還自稱她也是受害人，今年7月受高薪蒙騙，抵達柬埔寨後才發覺受騙，付贖40多萬台幣才順利返台；但脫困的葉女卻被安哥等人吸收，成為「小蛇頭」，變成集團在台灣的主要幹部，誘騙台灣人赴柬。

檢方複訊後，認為葉女、郭姓會計、郭姓行政等3人涉嫌重大，且包含劉男在內還有3人在柬埔寨，向法院聲押，但雄院最後諭令葉女以10萬、郭女則各以5萬交保。