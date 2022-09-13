快訊

86年首例！男撿袋鼠寶寶當寵物「牠抓狂活活打死飼主」警消想救卻無法靠近

颱風挾雨彈！尖石鄉土石流紅色警戒 秀巒國小停班停課

收賄近700萬護航醫師論文升等 台大醫學院前副院長郭明良遭訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

檢抗告成功！雄警破柬埔寨人蛇集團 「小蛇頭」押成了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市刑大8月偵破跨國人蛇，逮到綽號「安哥」的劉姓男子旗下集團成員，估有6名台灣人遭騙至柬埔寨；其中3名集團成員經雄檢複訊後聲押，但都被法院以5至10萬元裁定交保，其中1人還是負責詐騙台人的葉姓幹部，檢方不服抗告成功，雄院今重開羈押庭，裁定涉詐騙台灣人赴柬的葉女收押。

今年8月初，有多個臉書社團出現假帳號發文，貼出戶籍在高雄市三民區的劉姓男子身分證，貼文強調「這個才是真正的人蛇，人在柬埔寨貢布波哥山上做人事主管，高雄人，外號羽安，公司叫萬古、萬源、萬利、直營娛樂」。

貼文還指出「劉男騙了200多個台灣人來柬埔寨，很可憐，沒有人性，被他電擊、毒打、不給飯吃，台灣政府如果真的有心，請查明真相，救出200多個台灣人，如有需要配合調查的地方，他本人會全力配合」。

雖然貼文帳號為假帳號，但經高雄市刑大追查，掌握綽號「安哥」的劉男身分，證實是跨國人蛇的一員。

劉男今年5月出境赴柬埔寨，與台灣集團成員合作，先在社群軟體發文，以大筆現金當幌子，誘騙台灣人赴柬，直到被害人到柬埔寨後，成員立即要求轉行做詐騙，若不從或企圖求救，則遭成員毆打。

高雄市警方掌握情資，執行「靖柬專案」，上月22日持拘票、搜索票兵分多路逮人，查獲「安哥」旗下葉姓幹部（23歲）、郭姓會計（23歲）、郭姓行政（26歲）、何姓、吳姓司機等。

其中葉女還自稱她也是受害人，今年7月受高薪蒙騙，抵達柬埔寨後才發覺受騙，付贖40多萬台幣才順利返台；但脫困的葉女卻被安哥等人吸收，成為「小蛇頭」，變成集團在台灣的主要幹部，誘騙台灣人赴柬。

檢方複訊後，認為葉女、郭姓會計、郭姓行政等3人涉嫌重大，且包含劉男在內還有3人在柬埔寨，向法院聲押，但雄院最後諭令葉女以10萬、郭女則各以5萬交保。

檢方不服，認為葉女是集團幹部，涉嫌重大提起抗告，高雄高分院認葉女有串證、逃亡之虞，撤銷發回重審，今高雄地院重開羈押庭，認葉女涉嫌重大裁定羈押。

葉女將台灣人騙至柬埔寨後，動輒凌虐成傷。圖/讀者提供
葉女將台灣人騙至柬埔寨後，動輒凌虐成傷。圖/讀者提供
葉女在台招募台灣人到柬埔寨工作，實際卻從是詐騙，法院裁定交保後檢方抗告成功，今法院重審裁押。圖/讀者提供
葉女在台招募台灣人到柬埔寨工作，實際卻從是詐騙，法院裁定交保後檢方抗告成功，今法院重審裁押。圖/讀者提供
葉女在台招募台灣人到柬埔寨工作，實際卻從是詐騙，法院裁定交保後檢方抗告成功，今法院重審裁押。圖/讀者提供
葉女在台招募台灣人到柬埔寨工作，實際卻從是詐騙，法院裁定交保後檢方抗告成功，今法院重審裁押。圖/讀者提供

柬埔寨

延伸閱讀

破兩死槍擊案逮人蛇集團23人 鄭文燦勉警方：大膽用槍

誘台人赴柬埔寨從事詐騙 4被告改羈押禁見

柬埔寨警方突擊中國城 救出一名遭拘禁4個月台灣人

送葬變陪葬！柬埔寨20歲男屍火化爐具突爆炸 法師遭爐門爆頭慘死

相關新聞

獨／超越停止線遭攔查 台中議員參選人林義偉酒駕被逮

民進黨台中市議員參選人林義偉昨天深夜開車行經西屯區時，因停等紅燈超越停止線，遭警方攔查，警方發現林有酒容、酒味，經吹氣酒...

越南茶「變裝」阿里山茶暴利逾10倍 南投茶商被起訴

南投縣林姓、楊姓茶商涉嫌以低價收購越南茶，再改貼阿里山、杉林溪等名茶高價販售，南投地檢署去年指揮調查局中機組偵辦，並查扣...

單親媽腹痛尋廁「鬼切」3線下國道 法院接受理由撤罰

黃姓單親媽媽去年在高速公路開車，為了下交流道狂切3車道，還一度停在槽化線，被警方舉發開罰吊扣汽車牌照6個月，她提行政訴訟...

中市議員參選人林義偉酒駕被逮 黨部主委：依法辦理

民進黨台中市議員參選人林義偉昨天深夜開車行經屯區時遭警攔查，經吹氣酒測後，確認林的酒精濃度超標，全案今早移送台中地檢署後...

精障男丟火燒人、襲警上訴 台中高分檢今「暫行安置」

苗栗縣林姓男子患有思覺失調症，曾丟火瓶到不認識的民眾身上，遭依殺人未遂罪判刑，前年底才出獄，隔年又涉嫌持清潔劑朝無辜少年...

檢抗告成功！雄警破柬埔寨人蛇集團 「小蛇頭」押成了

高雄市刑大8月偵破跨國人蛇，逮到綽號「安哥」的劉姓男子旗下集團成員，估有6名台灣人遭騙至柬埔寨；其中3名集團成員經雄檢複...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。