快訊

超越停止線遭攔查 台中議員參選人酒駕被逮

86年首例！男撿袋鼠寶寶當寵物「牠抓狂活活打死飼主」警消想救卻無法靠近

颱風挾雨彈！尖石鄉土石流紅色警戒 秀巒國小停班停課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

促國民法官法通過 彭幸鳴派士院院長、李釱任接刑事廳

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

司法院今日上午召開111年第7次人審會，會中並通過現任刑事廳長彭幸鳴派任為士林地院院長，預計於11月1日交接就任。新任刑事廳長將由司法官班30期結業，現調派最高法院辦理審判事務的李釱任法官擔任。

李釱任（57歲）為台北大學犯罪學研究所碩士，曾任一審法官兼庭長、台灣高等法院法官兼庭長、書記官長及調最高法院辦事法官等職務，目前是二度調最高法院辦案，審判與行政實務資歷完整。

司法院認為李可勝任刑事廳長一職，將無縫接軌刑事廳業務，讓明年1月1日上任的國民法官新制能穩定上路。

彭幸鳴為東吳大學法律系、政治大學風險管理與保險學系碩士，曾任司法院少年及家事廳調辦事法官兼任副廳長、最高法院調辦事法官、台灣高等法院法官、士林地方法院法官，以及法官協會秘書長、常務理事、常務監事與法官學院、司法官學院講座。彭在刑事廳長任內，也促成司法改革重頭戲「國民法官法」上路。

國民法官法與金字塔型訴訟制度為司改兩大重點，將實行的國民法官法是在2017年司改國是會議決議方向，由當時的廳長、現最高法院法官蘇素娥、司法院調辦事法官陳思帆等人推動，彭幸鳴在接任後也力推，終於促成新法制定。因國民法官法上路在即，各縣市已陸續抽出初選名冊。

今天開會前，司法院長許宗力邀全體人審委員為目前仍在搜救中的台北地院法官陳伯均集氣祈福，希望陳能平安歸來。

力推國民法官法的司法院刑事廳廳長彭幸鳴將出任士林地方法院院長。資料照片。記者胡經周／攝影
力推國民法官法的司法院刑事廳廳長彭幸鳴將出任士林地方法院院長。資料照片。記者胡經周／攝影

延伸閱讀

陳伯均法官登山失聯 司法院盼吉人天相、平安歸來

墮胎裁決案後…大法官羅伯茲：不該質疑最高法院合法性

南投備選國民法官今公開隨機抽 初選名單6000人

去年棄4年警職轉司法院法警 25歲的他缺勤竟是尋短亡

相關新聞

獨／超越停止線遭攔查 台中議員參選人林義偉酒駕被逮

民進黨台中市議員參選人林義偉昨天深夜開車行經西屯區時，因停等紅燈超越停止線，遭警方攔查，警方發現林有酒容、酒味，經吹氣酒...

越南茶「變裝」阿里山茶暴利逾10倍 南投茶商被起訴

南投縣林姓、楊姓茶商涉嫌以低價收購越南茶，再改貼阿里山、杉林溪等名茶高價販售，南投地檢署去年指揮調查局中機組偵辦，並查扣...

單親媽腹痛尋廁「鬼切」3線下國道 法院接受理由撤罰

黃姓單親媽媽去年在高速公路開車，為了下交流道狂切3車道，還一度停在槽化線，被警方舉發開罰吊扣汽車牌照6個月，她提行政訴訟...

殺警案後拚修法 「故意致人於死」不得入外役監　

台南明德外役監逃犯林信吾殺警，觸動外役監條例修法開關。法務部召開會議，初步決議將犯「故意致人於死」的重大暴力罪犯列不得遴...

中市議員參選人林義偉酒駕被逮 黨部主委：依法辦理

民進黨台中市議員參選人林義偉昨天深夜開車行經屯區時遭警攔查，經吹氣酒測後，確認林的酒精濃度超標，全案今早移送台中地檢署後...

精障男丟火燒人、襲警上訴 台中高分檢今「暫行安置」

苗栗縣林姓男子患有思覺失調症，曾丟火瓶到不認識的民眾身上，遭依殺人未遂罪判刑，前年底才出獄，隔年又涉嫌持清潔劑朝無辜少年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。