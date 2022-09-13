促國民法官法通過 彭幸鳴派士院院長、李釱任接刑事廳

司法院今日上午召開111年第7次人審會，會中並通過現任刑事廳長彭幸鳴派任為士林地院院長，預計於11月1日交接就任。新任刑事廳長將由司法官班30期結業，現調派最高法院辦理審判事務的李釱任法官擔任。

李釱任（57歲）為台北大學犯罪學研究所碩士，曾任一審法官兼庭長、台灣高等法院法官兼庭長、書記官長及調最高法院辦事法官等職務，目前是二度調最高法院辦案，審判與行政實務資歷完整。

司法院認為李可勝任刑事廳長一職，將無縫接軌刑事廳業務，讓明年1月1日上任的國民法官新制能穩定上路。

彭幸鳴為東吳大學法律系、政治大學風險管理與保險學系碩士，曾任司法院少年及家事廳調辦事法官兼任副廳長、最高法院調辦事法官、台灣高等法院法官、士林地方法院法官，以及法官協會秘書長、常務理事、常務監事與法官學院、司法官學院講座。彭在刑事廳長任內，也促成司法改革重頭戲「國民法官法」上路。

國民法官法與金字塔型訴訟制度為司改兩大重點，將實行的國民法官法是在2017年司改國是會議決議方向，由當時的廳長、現最高法院法官蘇素娥、司法院調辦事法官陳思帆等人推動，彭幸鳴在接任後也力推，終於促成新法制定。因國民法官法上路在即，各縣市已陸續抽出初選名冊。