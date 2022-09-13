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促國民法官法通過 彭幸鳴派士院院長、李釱任接刑事廳
司法院今日上午召開111年第7次人審會，會中並通過現任刑事廳長彭幸鳴派任為士林地院院長，預計於11月1日交接就任。新任刑事廳長將由司法官班30期結業，現調派最高法院辦理審判事務的李釱任法官擔任。
李釱任（57歲）為台北大學犯罪學研究所碩士，曾任一審法官兼庭長、台灣高等法院法官兼庭長、書記官長及調最高法院辦事法官等職務，目前是二度調最高法院辦案，審判與行政實務資歷完整。
司法院認為李可勝任刑事廳長一職，將無縫接軌刑事廳業務，讓明年1月1日上任的國民法官新制能穩定上路。
彭幸鳴為東吳大學法律系、政治大學風險管理與保險學系碩士，曾任司法院少年及家事廳調辦事法官兼任副廳長、最高法院調辦事法官、台灣高等法院法官、士林地方法院法官，以及法官協會秘書長、常務理事、常務監事與法官學院、司法官學院講座。彭在刑事廳長任內，也促成司法改革重頭戲「國民法官法」上路。
國民法官法與金字塔型訴訟制度為司改兩大重點，將實行的國民法官法是在2017年司改國是會議決議方向，由當時的廳長、現最高法院法官蘇素娥、司法院調辦事法官陳思帆等人推動，彭幸鳴在接任後也力推，終於促成新法制定。因國民法官法上路在即，各縣市已陸續抽出初選名冊。
今天開會前，司法院長許宗力邀全體人審委員為目前仍在搜救中的台北地院法官陳伯均集氣祈福，希望陳能平安歸來。
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