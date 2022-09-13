屏東女不爽外送員貼文被告 車禍害命抒己見又被家屬告

屏東一名許姓女子透過外送平台訂餐，認為外送員電話通知取餐時口氣不佳，心生不滿，將兩人對話內容截圖PO上臉書社團，因圖中有外送員電話，外送員報警處理。屏東地方法院以許女違反個人資料保護法，一審判2月徒刑，可上訴。

警方調查，許女是於去年10月於屏東潮州住處向外送平台訂餐，因為覺得外送員以電話通知取餐時口氣不佳，隨後將兩人對話內容截圖，在臉書社團以「都說要體諒外送員！耖妳妹的勒」為題發文，因為截圖中出現外送員電話，外送員發現後報警處理。

許女PO網公審外送員後一周，自駕小客車在屏東麟洛出車禍，害一名吳姓機車騎士傷重不治。警方獲報到場處理，許女雖自首肇事，但返家後又在臉書發文抒發情緒，造成死者家屬二度傷害。