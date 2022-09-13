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收賄近700萬護航醫師論文升等 台大醫學院前副院長郭明良遭訴

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台大醫學院前副院長郭明良 收賄護航醫師論文升等遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台大醫學院前副院長郭明良，涉嫌收賄657萬元及5000美元，護航台大醫院婦產部主治醫師嚴孟祿的論文升等，協助無暇從事研究的嚴男升任副教授。台北地檢署今偵結，依貪汙治罪條例公務員違背職務行、收賄及刑法詐欺取財罪嫌，起訴郭、嚴及協助郭護航的蘇姓博士生。

檢方起訴時，斥責郭明良身居學術要職，掌握教師升等資格審查權限，竟不思自重，變相使教師升等的名銜，淪為金錢交易客體，接受嚴孟祿不定期匯款所建立的長期供養關係，敗壞學術倫理及研究水平，加上郭供詞至今避重就輕，因此建請法官加重其刑。

經查，台大醫學院畢業的嚴孟祿，1988年起進入台大醫院擔任婦產部住院醫師及總醫師，1991年成為婦產部主治醫師，並分別於2005年、2008年、2012年，先後升任台大醫學院助理教授、副教授及教授。

檢方調查，嚴孟祿長期從事門診及教學工作，自知無餘力投入研究，但深知欲在台大醫院出任行政主管，不僅需取得博士學位，還要在一定年限內完成助理教授、副教授和教授的升等，取得台大醫學院教授實缺後始具資格。

嚴孟祿為湊足台大醫學院教師聘任升等送審論文最低標準，以及送審論文績優評分辦法的最低篇數及門檻，自2002年10月起，不定期匯款20到60萬元不等金額給時任台大醫學院毒理學研究所教授兼所長的郭明良，藉此緩取郭明良讓他在貢獻度名實不符的情況下，掛名研究團隊4篇論文中的共同作者、第一作者及通訊作者。

後來郭明良於2007年出任台大醫學院副院長，並擔任教師升等論文審查小組委員，嚴孟祿為求順利升等副教授，持續以上述模式行賄郭，換取在論文上掛名。同時他也行賄其中一篇論文的作者，由郭明良擔任指導教授的蘇姓博士生70萬元。

2008年，嚴孟祿終於完成升等，獲聘為台大醫學院醫學系副教授，藉此自同年8月至2012年7月1日止，自台大詐領27萬560元副教授薪資差額。檢方查出，郭明良涉嫌自2002至2014年間，護航嚴孟祿升等副教授論文共11篇，前後共收賄16次，總金額為657萬元加5000美元。

台大醫學院前副院長郭明良涉嫌收賄護航台大醫師嚴孟祿的副教授論文升等，遭北檢起訴。圖／聯合報系資料照片
台大醫學院前副院長郭明良涉嫌收賄護航台大醫師嚴孟祿的副教授論文升等，遭北檢起訴。圖／聯合報系資料照片

台大醫院 郭明良

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