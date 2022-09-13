台大醫學院前副院長郭明良 收賄護航醫師論文升等遭訴

台大醫學院前副院長郭明良，涉嫌收賄657萬元及5000美元，護航台大醫院婦產部主治醫師嚴孟祿的論文升等，協助無暇從事研究的嚴男升任副教授。台北地檢署今偵結，依貪汙治罪條例公務員違背職務行、收賄及刑法詐欺取財罪嫌，起訴郭、嚴及協助郭護航的蘇姓博士生。

檢方起訴時，斥責郭明良身居學術要職，掌握教師升等資格審查權限，竟不思自重，變相使教師升等的名銜，淪為金錢交易客體，接受嚴孟祿不定期匯款所建立的長期供養關係，敗壞學術倫理及研究水平，加上郭供詞至今避重就輕，因此建請法官加重其刑。

經查，台大醫學院畢業的嚴孟祿，1988年起進入台大醫院擔任婦產部住院醫師及總醫師，1991年成為婦產部主治醫師，並分別於2005年、2008年、2012年，先後升任台大醫學院助理教授、副教授及教授。

檢方調查，嚴孟祿長期從事門診及教學工作，自知無餘力投入研究，但深知欲在台大醫院出任行政主管，不僅需取得博士學位，還要在一定年限內完成助理教授、副教授和教授的升等，取得台大醫學院教授實缺後始具資格。

嚴孟祿為湊足台大醫學院教師聘任升等送審論文最低標準，以及送審論文績優評分辦法的最低篇數及門檻，自2002年10月起，不定期匯款20到60萬元不等金額給時任台大醫學院毒理學研究所教授兼所長的郭明良，藉此緩取郭明良讓他在貢獻度名實不符的情況下，掛名研究團隊4篇論文中的共同作者、第一作者及通訊作者。

後來郭明良於2007年出任台大醫學院副院長，並擔任教師升等論文審查小組委員，嚴孟祿為求順利升等副教授，持續以上述模式行賄郭，換取在論文上掛名。同時他也行賄其中一篇論文的作者，由郭明良擔任指導教授的蘇姓博士生70萬元。