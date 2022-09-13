台鐵列管卻沒改善 時力促設監督機制

時代力量13日偕同太魯閣事件罹難家屬召開記者會，呼籲台鐵儘速成立第三方監督機制。左起陳孟秀、家屬代表、邱顯智、陳椒華與鄭宇焱（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「台鐵中秋節出包的零件，過去已經列管應檢討，為何還會出意外？」時代力量立委陳椒華、邱顯智13日與太魯閣罹難家屬召開記者會，呼籲台鐵設立第三方監督機制，並要求遭監察院彈劾的交通部次長祁文中下台。邱顯智說，過去普悠瑪、太魯閣意外的檢討報告，台鐵都沒有落實改善，交通部還放行通過，需要調查。

解除列管卻未改善

陳椒華表示，監察院前幾天通過對交通部次長祁文中、前台鐵局長張政源與工務處前處長陳仲俊3位官員的彈劾，顯示交通部在太魯閣事件中並未記取普悠瑪事件的教訓，而且將許多總體檢報告中的列管事項通通解除，結果台鐵這次中秋連假才會在彰化發生計軸器故障的狀況，且正是體檢報告的列管事項。

彰化縣議員參選人鄭宇焱質疑，交通部對台鐵的缺失改善大放水，在台鐵的普悠瑪體檢報告中包括計軸器、號誌運輸改善系統等，交通部在後來通通解除列管（代表已經改善），卻還出現故障的情況。他認為，台鐵需要公正的第三方機構進行監督，否則這些問題永遠不會改善。

現場也請來太魯閣事件的一位罹難家屬代表。她淚訴，行政院長蘇貞昌與太魯閣事件罹難家屬見面時，曾承諾答應罹難家屬的4大訴求「保留太魯閣號事故車廂」、「公開台鐵組織改革的期程及規劃 」、「成立『官方』之台鐵組織改革的監督機制」、「台鐵應與家屬對等協商」，但目前仍未看到監督機制的討論，讓她非常難過。

儘速成立監督機制

罹難家屬委任律師陳孟秀指出，台鐵改革不是在公司化法案通過就好，面對台鐵包括內部員工、龐大組織架構等積弊難除，雖然肯定政府改革決心，但目前仍未擬定外部監督機制相關條文，也讓他們擔心3年後台鐵公司化的外表下，實際並未改革，她呼籲交通部儘速提出具體方案，徹底檢討安全改革。

「太魯閣事件的官員出事後怎麼都高升了？難道都不用負責嗎？」邱顯智質疑，太魯閣事件的時任交通部政次王國材、副局長杜微、鐵道局長胡湘麟，如今分別高升部長、局長與政務次長，很難說服外界相信交通部改革決心，因此他要求遭彈劾的祁文中下台負責，台鐵也要儘速成立第三方監督機制。

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