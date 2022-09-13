快訊

86年首例！男撿袋鼠寶寶當寵物「牠抓狂活活打死飼主」警消想救卻無法靠近

颱風挾雨彈！尖石鄉土石流紅色警戒 秀巒國小停班停課

收賄近700萬護航醫師論文升等 台大醫學院前副院長郭明良遭訴

台鐵列管卻沒改善 時力促設監督機制

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

時代力量13日偕同太魯閣事件罹難家屬召開記者會，呼籲台鐵儘速成立第三方監督機制。左起陳孟秀、家屬代表、邱顯智、陳椒華與鄭宇焱（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
時代力量13日偕同太魯閣事件罹難家屬召開記者會，呼籲台鐵儘速成立第三方監督機制。左起陳孟秀、家屬代表、邱顯智、陳椒華與鄭宇焱（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「台鐵中秋節出包的零件，過去已經列管應檢討，為何還會出意外？」時代力量立委陳椒華、邱顯智13日與太魯閣罹難家屬召開記者會，呼籲台鐵設立第三方監督機制，並要求遭監察院彈劾的交通部次長祁文中下台。邱顯智說，過去普悠瑪、太魯閣意外的檢討報告，台鐵都沒有落實改善，交通部還放行通過，需要調查。

解除列管卻未改善

陳椒華表示，監察院前幾天通過對交通部次長祁文中、前台鐵局長張政源與工務處前處長陳仲俊3位官員的彈劾，顯示交通部在太魯閣事件中並未記取普悠瑪事件的教訓，而且將許多總體檢報告中的列管事項通通解除，結果台鐵這次中秋連假才會在彰化發生計軸器故障的狀況，且正是體檢報告的列管事項。

彰化縣議員參選人鄭宇焱質疑，交通部對台鐵的缺失改善大放水，在台鐵的普悠瑪體檢報告中包括計軸器、號誌運輸改善系統等，交通部在後來通通解除列管（代表已經改善），卻還出現故障的情況。他認為，台鐵需要公正的第三方機構進行監督，否則這些問題永遠不會改善。

現場也請來太魯閣事件的一位罹難家屬代表。她淚訴，行政院長蘇貞昌與太魯閣事件罹難家屬見面時，曾承諾答應罹難家屬的4大訴求「保留太魯閣號事故車廂」、「公開台鐵組織改革的期程及規劃 」、「成立『官方』之台鐵組織改革的監督機制」、「台鐵應與家屬對等協商」，但目前仍未看到監督機制的討論，讓她非常難過。

儘速成立監督機制

罹難家屬委任律師陳孟秀指出，台鐵改革不是在公司化法案通過就好，面對台鐵包括內部員工、龐大組織架構等積弊難除，雖然肯定政府改革決心，但目前仍未擬定外部監督機制相關條文，也讓他們擔心3年後台鐵公司化的外表下，實際並未改革，她呼籲交通部儘速提出具體方案，徹底檢討安全改革。

「太魯閣事件的官員出事後怎麼都高升了？難道都不用負責嗎？」邱顯智質疑，太魯閣事件的時任交通部政次王國材、副局長杜微、鐵道局長胡湘麟，如今分別高升部長、局長與政務次長，很難說服外界相信交通部改革決心，因此他要求遭彈劾的祁文中下台負責，台鐵也要儘速成立第三方監督機制。

【更多精采內容，詳見

台鐵公司化

延伸閱讀

郵輪論壇登場 交通部：籌組亞洲跳島郵輪聯盟拼商機

反房價飆漲 立委要求盡速排審平均地權條例

邱顯智：張善政競選團隊多有黑底 宛若犯罪集團

時力基隆市長議員登記 陳薇仲：基隆人不需再含淚投票

相關新聞

獨／超越停止線遭攔查 台中議員參選人林義偉酒駕被逮

民進黨台中市議員參選人林義偉昨天深夜開車行經西屯區時，因停等紅燈超越停止線，遭警方攔查，警方發現林有酒容、酒味，經吹氣酒...

越南茶「變裝」阿里山茶暴利逾10倍 南投茶商被起訴

南投縣林姓、楊姓茶商涉嫌以低價收購越南茶，再改貼阿里山、杉林溪等名茶高價販售，南投地檢署去年指揮調查局中機組偵辦，並查扣...

單親媽腹痛尋廁「鬼切」3線下國道 法院接受理由撤罰

黃姓單親媽媽去年在高速公路開車，為了下交流道狂切3車道，還一度停在槽化線，被警方舉發開罰吊扣汽車牌照6個月，她提行政訴訟...

中市議員參選人林義偉酒駕被逮 黨部主委：依法辦理

民進黨台中市議員參選人林義偉昨天深夜開車行經屯區時遭警攔查，經吹氣酒測後，確認林的酒精濃度超標，全案今早移送台中地檢署後...

精障男丟火燒人、襲警上訴 台中高分檢今「暫行安置」

苗栗縣林姓男子患有思覺失調症，曾丟火瓶到不認識的民眾身上，遭依殺人未遂罪判刑，前年底才出獄，隔年又涉嫌持清潔劑朝無辜少年...

檢抗告成功！雄警破柬埔寨人蛇集團 「小蛇頭」押成了

高雄市刑大8月偵破跨國人蛇，逮到綽號「安哥」的劉姓男子旗下集團成員，估有6名台灣人遭騙至柬埔寨；其中3名集團成員經雄檢複...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。