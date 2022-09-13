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越南茶「變裝」阿里山茶暴利逾10倍 南投茶商被起訴

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣林姓、楊姓茶商涉嫌以低價收購越南茶，再改貼阿里山、杉林溪等名茶高價販售，南投地檢署去年指揮調查局中機組偵辦，並查扣116包混充茶葉，發現業者轉手獲利最高達10倍以上，卻嚴重傷害台灣茶品牌，今天以詐欺、販賣虛偽標記商品等罪嫌，將林、楊二人提起公訴。

台北市衛生局去年9月在北市知名茶行抽驗販售茶葉，經農委會茶葉改良場鑑別「含有境外茶」成分，經追查這批茶葉是向南投縣仁愛鄉林姓男子所經營製茶廠所購買。

檢調追查，林姓男子為貪圖獲利，以每台斤480元價格向草屯鎮楊姓男子經營茶行，購買90斤混有越南茶的茶葉，由楊提供「阿里山高山茶」、「產地：臺灣」字樣的外包裝後，由茶行員工代為包裝，再由林姓男子以每台斤1050元價格，販售計75台斤混充茶葉給不知情的北市茶行。

而楊姓男子向專營境外茶的國際茶葉社，以每台斤125元價格購入越南茶，再以標註「杉林溪臺灣茶」、「鹿谷烏龍茶」、「產地：臺灣」等字樣之外包裝，包裝該批越南茶葉，標示原產國為台灣，以每台斤700元至1300元不等價格販賣給民眾，轉手價差最高達10倍，牟取暴利。

南投地檢署認為，楊姓、林姓男子販賣混茶牟利，不只涉嫌詐欺，也傷害台灣茶農的心血結晶，和台灣茶葉的品質及商譽，今天偵訊後將兩人以詐欺、販賣虛偽標記商品等罪嫌，提起公訴。

南投地檢署指揮調查局查扣混裝的越南茶。圖／南投地檢署提供
南投地檢署指揮調查局查扣混裝的越南茶。圖／南投地檢署提供
南投地檢署查扣越南茶改包以阿里山茶對外販售。圖／南投地檢署提供
南投地檢署查扣越南茶改包以阿里山茶對外販售。圖／南投地檢署提供

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