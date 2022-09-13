陳伯均法官登山失聯 司法院盼吉人天相、平安歸來

台北地方法院家事庭法官陳伯均11日與家人同赴武陵桃山池有山登山時失聯，當地警消搜救中。司法院今舉行例行記者會，新聞及法治宣導處處長兼發言人張永宏表示，希望陳法官吉人天相、平安歸來，也希望他的家屬也能看到陳平安、健康的回來。

北院發言人周玉琦今表示，陳伯均的家人昨天有跟法院人事室聯絡提及陳伯均失聯，沒有辦法上班，陳一家四口是把握連假的最後一天一起去登山，過程中，陳伯均跟太太說，他先去前面看一下路，後來陳伯均沒回來，太太就報警，警消進行搜救中。 司法院新聞及法治宣導處處長兼發言人張永宏表示，希望陳伯均法官吉人天相、平安歸來，也希望他的家屬也能看到陳平安、健康的回來。記者王宏舜／攝影