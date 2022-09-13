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裝水回家...離職後被求償2.5萬 法官判免賠：未禁止

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

在高雄一家補習班任職的蔡姓員工和楊姓老闆有勞資糾紛，蔡女離職後楊卻秋後算帳，指控蔡女沒經過他同意，在職時從補習班裝水帶回家喝，告蔡女竊盜失利後，楊改提民事訴訟向蔡女求償2萬4900元，一、二審法官認為蔡女裝水1年多，楊男都沒制止，也未明令禁止員工裝水回家，判他敗訴確定。

判決指出，27歲的蔡女2019年10月起在這家補習班任職，但後來她因資遣等問題，和楊姓補習班老闆有勞資糾紛，雙方在勞工局調解失敗鬧上法院，最後以4萬3000元和解收場。

但楊不滿蔡女讓他上法院，事後對蔡女秋後算長，指控蔡女從到職後，每天自備5支600CC的空保持瓶，從補習班飲水機裝水帶回家；楊還精算蔡女在補習班任職249天，每瓶水市價20元計算，至少帶回價值2萬4900元的飲用水。

楊男蒐證後，先告蔡女竊盜罪，但檢方認為，蔡女接水回家喝的時間長達1年，若覺得不妥，早就應該制止，認定罪證不足，處分蔡女不起訴。

刑事吞敗後，楊另提民事訴訟，對蔡女求償2萬4900元。

高雄簡易庭審理時，蔡女稱她是經過主管同意才裝水回家，而且一周也才裝個1、2次，每次裝約2、3瓶，是楊男不滿勞資糾紛，等兩人和解後才提對她提告，非常不合理。

法官根據補習班其他員工等證詞，認為補習班其它同仁都有看到蔡女裝水回家，且飲水機上面也有裝監視器，楊不可能不知道蔡女裝水行為，但楊卻從未制止，直到兩人有勞資糾紛才提告，認為楊男請求無理，判他敗訴。

楊不服判決上訴，主張其它員工知道蔡女裝水回家，不代表他就知道，而且裝監視器目的是要檢查是否有外來人士，他並不會時常查閱，不能說他默許蔡女裝水回家。

但上訴審法官認為，楊男並未明令禁止員工裝水回家，與簡易庭法官見解一致，判他敗訴，蔡女免賠楊男確定。

高雄一名補習班蔡姓員工，因裝水回家喝被老闆提告求償，但法官認為老闆未明令禁止，判他敗訴。示意圖。記者張議晨/攝影
高雄一名補習班蔡姓員工，因裝水回家喝被老闆提告求償，但法官認為老闆未明令禁止，判他敗訴。示意圖。記者張議晨/攝影

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