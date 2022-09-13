警酒駕被盤查嗆「我是你學長」 記大過抗罰敗訴

時任新北市警察局巡佐陳億誠前年凌晨酒後騎機車，拒絕警方盤查並稱「不要為難我」、「我是你學長耶」等語，最終被噴辣椒水壓制逮捕。陳事後被警局記一大過處分，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

陳原先是新北市警局派出所巡佐，去年3月1日調任警備隊巡佐，同年7月3日自願退休生效；他2020年12月29日凌晨1時許因酒駕騎機車被盤查，他先不配合離去，並朝警方大吼「你不要這樣喔」，並拿出皮夾秀出警察服務證，稱「我是你學長耶」、「我認識你」、「不要為難我」、「我會沒工作」，但警方未予理會並壓制他。

新北市警局最終懲處陳一大過處分，陳不服提行政訴訟，主張他已經機車停妥下車，而非在道路上被攔停，且他被盤查時立即出示身分證供員警查證，過程從未抗拒、攻擊員警，卻遭4名員警強壓在地、用辣椒水噴灑眼睛。

陳認為他案發當天沒有「滋生事端」，他事後被移送妨害公務，檢方也處分不起訴，且分局考績委員會未行實質討論就表決，認為處分有違誤，請求法院撤銷處分。

北高行認為陳確實在非服勤時間酒駕的情事，且在分局訪談時也坦承當日輪休，在家中喝一罐啤酒後，騎機車外出；另勘驗現場蒐證錄影畫面，確認陳滋生事端，違反品操紀律及言行失檢，情節重大，認為處分沒有違誤，判陳敗訴。

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