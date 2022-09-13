九合一查賄「無底限」 新北檢至今已受理25件賄選案

111年九合一選舉將在今年11月26日舉行投票，新北地檢署昨召集轄區檢察、警察、調查、政風及移民機關，舉辦111年地方公職人員選舉查察分區座談會，新北地檢署表示，已受理選舉查察相關案件合計31件，其中以賄選案件25件最多，行賄類型又以舉辦餐會、贈送禮品居多。

新北地檢署檢察長毛有增昨主持111年地方公職人員選舉查察分區座談會，最高檢察署謝榮盛主任檢察官、台灣高等檢察署檢察長張斗輝、法務部檢察司副司長簡美慧、法務部廉政署長莊榮松、法務部調查局副局長黃義村、警政署警政委員周幼偉，新北市警局、調查局新北市調處、北部地區機動工作站、新北市政風處、移民署北區事務大隊新北市專勤隊等單位派員出席。

副司長簡美慧表示，針對賄選熱區、佈署重兵，偵查上要鞏固犯罪事證並溯源追查，落實戶籍查防制幽靈人口，對虛假訊息要盡速查辦，降低負面效應，防止暴力介入及杜絕選舉賭盤，掃蕩地下通匯阻斷境外資金介入選舉，必要時調取交易明細清查資金流向，針對被告等有關工作費的抗辯、應審慎蒐證，嚴守程序正義、落實偵查不公開原則，讓整體選舉查察工作更有成效。

新北地檢署檢察長毛有增表示，會秉持法務部、最高檢及高檢署指示，查賄「無底限」、「無上限」、「無時限」的原則與決心，採取「廣布雷」、「勤宣導」策略，由主任檢察官與各檢察官前往新北市各警分局、派出所，強化對於競選熱區訪查、布雷及情資蒐報，嚴密防堵以壓制選舉不法情事發生。