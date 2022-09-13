法官陳伯均登山失聯 北院集氣盼平安歸來

台北地方法院家事庭法官陳伯均11日與家人同赴武陵桃山池有山登山時失聯，當地警消搜救中。北院發言人周玉琦今天指出，院內所有法官都集氣期盼陳伯均可以平安歸來。

台北地方法院發言人周玉琦接受訪問時指出，陳伯均的家人昨天有跟法院人事室聯絡提及陳伯均失聯，沒有辦法上班，目前所知，陳伯均一家四口是把握連假的最後一天一起去登山，在過程中，陳伯均跟太太說，他先去前面看一下路，後來陳伯均沒回來，他太太就報警，警消進行搜救中。

台北地院部分，周玉琦表示，有持續跟陳伯均的家人保持聯絡，如果家人有需求，法院會儘量提供協助，現在最重要的是希望陳伯均可以平安，院內所有法官都在集氣期盼陳伯均可以平安歸來；司法院發言人張永宏於今天例行記者會開場時則提到，希望陳伯均能吉人天相，平安歸來。

周玉琦表示，陳伯均是去年轉任法官，並擔任家事庭法官，他辦案認真到可持續辦案，使近視度數增加，同事們對他的評價是，他非常溫暖樂觀、認真負責是一位很好的法官。

陳伯均為司法官訓練所44期結業，他於新北地檢署檢察官任內，偵辦起訴震驚全台的鄭捷捷運隨機殺人案，鄭捷遭判死刑定讞已伏法。陳伯均去年由檢察官申請轉任法官通過，在台北地院家事庭任職。