檢警要扣押140萬元？ 夫妻急奔派出所求助破詐騙哏

台南市劉姓女子昨天接獲假冒地檢署檢察官的電話後，對方聲稱她銀行帳戶涉及洗錢防制法，需要支付140萬元，需匯入指定的帳戶，否則將會被假扣押，她將此事告先生，兩人束手無束，前往台南市警二分局 南門派出所詢問，警員告知這是假檢警詐騙手法，劉女才未匯款。

「你涉及到詐騙案件，可能會被假扣押，我是地檢署檢察官，你需匯款新臺幣140萬元到公家帳戶上來解除！」劉女昨天中午11點多接到不明來電，對方自稱是檢察官，後續又有自稱為警察之人加其通訊軟體Line，並傳送訊息給劉女，訊息內容為匯款指定帳號。

劉女聽聞後，將此事告知其丈夫，兩人即前往南門派出所詢問，警員欒復琦見兩人神情緊張，了解查證發現為「典型假冒檢警」方式詐騙，在警察的努力解說下，始打消匯帳念頭，成功攔阻了一場假檢警、真詐騙。

台南市警二分局表示，民眾如聽到「檢察官監管帳戶」、「健保卡遭盜用」、「積欠電信費用」、「現在電話幫你做筆錄」、「等下傳真公文給你」、「法院幫你保管金錢」、「監管帳戶」等關鍵字時，絕對是詐騙。