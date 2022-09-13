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檢警要扣押140萬元？ 夫妻急奔派出所求助破詐騙哏

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市劉姓女子昨天接獲假冒地檢署檢察官的電話後，對方聲稱她銀行帳戶涉及洗錢防制法，需要支付140萬元，需匯入指定的帳戶，否則將會被假扣押，她將此事告先生，兩人束手無束，前往台南市警二分局 南門派出所詢問，警員告知這是假檢警詐騙手法，劉女才未匯款。

「你涉及到詐騙案件，可能會被假扣押，我是地檢署檢察官，你需匯款新臺幣140萬元到公家帳戶上來解除！」劉女昨天中午11點多接到不明來電，對方自稱是檢察官，後續又有自稱為警察之人加其通訊軟體Line，並傳送訊息給劉女，訊息內容為匯款指定帳號。

劉女聽聞後，將此事告知其丈夫，兩人即前往南門派出所詢問，警員欒復琦見兩人神情緊張，了解查證發現為「典型假冒檢警」方式詐騙，在警察的努力解說下，始打消匯帳念頭，成功攔阻了一場假檢警、真詐騙。

台南市警二分局表示，民眾如聽到「檢察官監管帳戶」、「健保卡遭盜用」、「積欠電信費用」、「現在電話幫你做筆錄」、「等下傳真公文給你」、「法院幫你保管金錢」、「監管帳戶」等關鍵字時，絕對是詐騙。

警方說，因為健保局跟中華電信網站都曾公告不會透過電話語音系統要求民眾按任何鍵轉接客服人員，現行法令檢警不可能只用電話做筆錄及傳真公文，公文必定要紙本，更遑論監管帳戶或保管金錢，如民眾遇有類似情形，即要冷靜地秉持「一聽、二掛、三查」，以防止遭受詐騙。

劉女士接到假檢警電話，急忙和先生到台南市警二分局南門派出所求助後，警員拆穿這是詐騙手法。記者黃宣翰／翻攝
劉女士接到假檢警電話，急忙和先生到台南市警二分局南門派出所求助後，警員拆穿這是詐騙手法。記者黃宣翰／翻攝
不法分子假冒檢察官，利用LINE向民眾行騙。記者黃宣翰／翻攝
不法分子假冒檢察官，利用LINE向民眾行騙。記者黃宣翰／翻攝

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