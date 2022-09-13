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單親媽腹痛尋廁「鬼切」3線下國道 法院接受理由撤罰

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

黃姓單親媽媽去年在高速公路開車，為了下交流道狂切3車道，還一度停在槽化線，被警方舉發開罰吊扣汽車牌照6個月，她提行政訴訟主張當時腹絞痛欲找廁所才緊急變換車道，一審認為她未造成後車閃避不及，撤銷罰單；交通部公路總局新竹區監理所上訴，被台北高等行政法院駁回，全案確定。

黃女2021年6月15日上午10時許，開車行經國道一號北向五股出口匝道處，突然任意變換車道，迫使其他車輛讓道，被警方開單舉發，公路總局新竹區監理所裁處吊扣汽車牌照6個月。

黃女提告主張，因疫情爆發後，工作壓力大，無法順利如廁，才看中醫吃排泄藥物，剛服藥而不知藥性，而藥物副作用會產生腹絞痛、急性腹瀉，當時突然肚子痛須下交流道找廁所，情急下才從內線往外切換車道。

她指出，她開車近10年，行車謹慎小心，鮮少違反交通規則，身為單親媽媽當天自行開車回新竹娘家探視小孩，突然身體不適不慎違規，而她的工作是業務，汽車是賴以為生的工具，懇請法院撤銷處分。

一審認為，黃女確實有變換車道、未保持安全距離及跨越槽化線的違規行為，但沒有蛇行、超速等重大危險駕駛行為，也沒有造成後方車輛閃避不及，並核對黃女的診斷證明書，和她所述症狀相符，認定黃女確實因有如廁需求而連續變換車道，並非意圖逼迫他車讓道，判黃女勝訴。

新竹區監理所不服判決上訴，主張黃女明知高速公路車輛眾多，可預知短時間變換車道，無法和後車保持安全車距，容易造成連環車禍，屬於「間接故意」違規。

監理所認為黃女去年6月4日就診拿藥，至遭舉發當天應以服藥11天，應沒有「剛開始服藥，不知藥性」的情形，且駕駛人有預防事故的責任，黃女早知身體不適，應採比較安全方式行駛，如維持行駛在外側車道，或改走一般道路。

監理所指出，黃女的就醫紀錄僅能顯示有便秘病症，不足以證明違規當天有腹痛情形，縱使黃女所言不假，當時身體不適已不適合長途駕駛，且腹瀉頂多弄髒衣褲和車內，事後清理即可，難認黃女當時沒有其他合理選擇。

北高行認為根據立法理由，道交處罰條例相關規定是處罰「惡意逼車」的危險駕駛行為，而黃女主觀上不具有迫使他車讓道的故意，因此認為一審判決沒有違誤，駁回上訴，全案確定。

肚子痛示意圖／ingimage
肚子痛示意圖／ingimage

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