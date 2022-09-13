快訊

分享萬華美食被爆盜圖 陳時中道歉了：確實是不對

艾美獎／「魷魚遊戲」創紀錄獲得最佳戲劇影集導演獎

影／仍不受待見？ 梅根想握手 「英民眾裝沒看見」畫面瘋傳

涉收賄護航副教授升等 前台大教授郭明良遭起訴

中央社／ 台北13日電

台大醫院婦產部主治醫師嚴孟祿涉嫌為通過副教授升等，行賄時任台大教授郭明良、蘇姓博士生共700多萬元，北檢今天依行收賄等罪嫌起訴嚴、郭、蘇等3人。

台北地方檢察署指出，郭明良身居學術要職，掌握教師升等資格的審查權限，在此範圍內成為法律授權行使公權力的公務員，竟變相讓教師升等淪為金錢交易客體，接受嚴孟祿不定期匯款建立的長期供養關係。

檢察官認為，郭明良在教職缺額有限的制度下，排擠真正有志從事研究者的公平晉升機會，破壞學術倫理及研究水平，犯後辯詞避重就輕、未見反省，建請法院從重量刑。

起訴指出，嚴孟祿現為台大醫院婦產部主治醫師，自民國94年起先後升任台大醫學院助理教授、副教授、教授。

北檢調查，嚴孟祿長期從事門診及教學工作，自知無餘力投入研究，但深知要在台大醫院擔任行政主管以掌控龐大醫療人事資源，須在一定年限完成教授升等，取得台大醫學院教授實缺後才具備資格。

91年起，嚴孟祿為湊足教師聘任升等送審論文最低標準的篇數與門檻，不定期匯款新台幣20萬元至60萬元不等金額給時任台大醫學院毒理學研究所教授兼所長郭明良，換取在貢獻度名實不符的情況下，名列郭明良研究團隊4篇論文的共同作者、第一作者、通訊作者。

郭明良96年間出任台大醫學院副院長並擔任教師升等論文審查小組委員，嚴孟祿為確保順利升等副教授，持續行賄郭明良，由郭明良配合隱瞞論文掛名一事，嚴孟祿另行賄其中一篇論文的作者蘇姓博士生，因而得於97年間完成升等並獲聘台大醫學院醫學系副教授。

檢察官認定，郭明良自91年至103年間，共收受嚴孟祿賄賂657萬元、5000美元，蘇姓博士生則收受嚴孟祿賄賂70萬元。

北檢今天依貪污治罪條例違背職務行為交付、收受賄賂罪嫌起訴嚴孟祿、郭明良、蘇姓博士生；此外，嚴孟祿涉嫌詐領副教授薪資差額27萬餘元，檢察官另依詐欺罪嫌起訴嚴、郭、蘇等3人。

郭明良

延伸閱讀

再爆林耕仁涉抄襲新事證 民眾黨施淑婷今具名檢舉

劉建國論文被控抄襲 民進黨黨部：是與指導教授共同研究

苦痛研究生活模擬《研究生TRPG》Steam頁面開張 預約你的黑暗致鬱論文人生吧！

控鄭寶清論文抄襲 四叉貓和藍士博向中大檢舉

相關新聞

嘉義酒駕累犯公布姓名照片出現首名女性 警：效果不大

嘉義區監理所5月公布首批嘉縣市酒駕累犯，至今共36人，最新一批共2人，出現第1名女性。基層員警說，只公布在監理所站的網站...

單親媽腹痛尋廁「鬼切」3線下國道 法院接受理由撤罰

黃姓單親媽媽去年在高速公路開車，為了下交流道狂切3車道，還一度停在槽化線，被警方舉發開罰吊扣汽車牌照6個月，她提行政訴訟...

檢警要扣押140萬元？ 夫妻急奔派出所求助破詐騙哏

台南市劉姓女子昨天接獲假冒地檢署檢察官的電話後，對方聲稱她銀行帳戶涉及洗錢防制法，需要支付140萬元，需匯入指定的帳戶，...

名校女老師深情環抱擁吻人夫 妻看監視器崩潰求償100萬

吳姓人夫就讀EMBA認識某名校陳姓女老師，2人譜出戀情在辦公室擁吻、環抱，吳的妻子見老公行蹤詭異、突然開始用香水等，起疑...

台南檢舉名人譏諷員警有體臭 二審維持6月徒刑

台南檢舉名人蘇寶蘭被控涉嫌譏諷員警有體臭等案，一審法官依侮辱公務員等罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金，蘇不服提起上訴，台...

愛犬出家門放風竟咬傷路人大腿 飼主挨告處拘役20天

高雄吳姓男臨時工飼養一隻黑色土狗，日前因未繫繩、戴防咬口罩，放任牠在住家外的巷弄活動，不慎咬傷路人右大腿挨告，由於吳男未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。