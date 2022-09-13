涉收賄護航副教授升等 前台大教授郭明良遭起訴

台大醫院婦產部主治醫師嚴孟祿涉嫌為通過副教授升等，行賄時任台大教授郭明良、蘇姓博士生共700多萬元，北檢今天依行收賄等罪嫌起訴嚴、郭、蘇等3人。

台北地方檢察署指出，郭明良身居學術要職，掌握教師升等資格的審查權限，在此範圍內成為法律授權行使公權力的公務員，竟變相讓教師升等淪為金錢交易客體，接受嚴孟祿不定期匯款建立的長期供養關係。

檢察官認為，郭明良在教職缺額有限的制度下，排擠真正有志從事研究者的公平晉升機會，破壞學術倫理及研究水平，犯後辯詞避重就輕、未見反省，建請法院從重量刑。

起訴指出，嚴孟祿現為台大醫院婦產部主治醫師，自民國94年起先後升任台大醫學院助理教授、副教授、教授。

北檢調查，嚴孟祿長期從事門診及教學工作，自知無餘力投入研究，但深知要在台大醫院擔任行政主管以掌控龐大醫療人事資源，須在一定年限完成教授升等，取得台大醫學院教授實缺後才具備資格。

91年起，嚴孟祿為湊足教師聘任升等送審論文最低標準的篇數與門檻，不定期匯款新台幣20萬元至60萬元不等金額給時任台大醫學院毒理學研究所教授兼所長郭明良，換取在貢獻度名實不符的情況下，名列郭明良研究團隊4篇論文的共同作者、第一作者、通訊作者。

郭明良96年間出任台大醫學院副院長並擔任教師升等論文審查小組委員，嚴孟祿為確保順利升等副教授，持續行賄郭明良，由郭明良配合隱瞞論文掛名一事，嚴孟祿另行賄其中一篇論文的作者蘇姓博士生，因而得於97年間完成升等並獲聘台大醫學院醫學系副教授。

檢察官認定，郭明良自91年至103年間，共收受嚴孟祿賄賂657萬元、5000美元，蘇姓博士生則收受嚴孟祿賄賂70萬元。

北檢今天依貪污治罪條例違背職務行為交付、收受賄賂罪嫌起訴嚴孟祿、郭明良、蘇姓博士生；此外，嚴孟祿涉嫌詐領副教授薪資差額27萬餘元，檢察官另依詐欺罪嫌起訴嚴、郭、蘇等3人。