名校女老師深情環抱擁吻人夫 妻看監視器崩潰求償100萬

吳姓人夫就讀EMBA認識某名校陳姓女老師，2人譜出戀情在辦公室擁吻、環抱，吳的妻子見老公行蹤詭異、突然開始用香水等，起疑下自行調查才驚覺出軌，求償精神撫慰金100萬元。吳、陳均否認踰矩辯稱僅是同學情誼，但法院認為他們動作親密確實侵害配偶權，判2人應給付30萬元，可上訴。

吳妻主張，和先生結婚10多年，後來老公就讀EMBA認識陳姓女老師，對方也清楚他已婚有小孩，2019年因發現吳、陳外出單獨用餐還將照片PO臉書，又察覺他行徑詭異經常不知去處，也開始用香水、手機不離身常常晚回家。

吳妻並在行車記錄器發現2人親密對話，包括陳問「你一直不來睡覺為什麼？」吳回「因為你在打呼啊」可見曾同床共寢，公司監視器也拍到他們深情相擁、熱烈擁吻，或是陳女蹲下挑逗、撫摸吳，後甚至在先生租屋處發現女性經血衣物、車上有口紅耳環。

吳妻控訴，遭先生外遇痛心疾首，發現時曾質問老公道歉又承諾斷絕來往，事後卻不知悔改持續和陳女交往，導致她精神承受痛苦，對吳男、陳女求償100萬元。

吳抗辯稱，沒有和陳女同床，監視器只拍到他們相擁並非熱吻或挑逗，和陳是基於EMBA同學情誼，另租屋處衣物也是前1位租客留下，並沒有偷偷和陳幽會；陳女也否認和吳有踰矩，更反控長期遭吳妻追蹤、傳訊騷擾，也主張監視器畫面侵害她隱私，爭執其證據力。

法院查，監視器拍到吳、陳相擁1分鐘以上，還有擁吻、環抱及頭靠胸前動作，顯非一般朋友情誼，顯已侵害吳妻配偶權；至於吳妻提出對話、女性衣物及口紅、耳環等，因缺乏證據為陳女所有，該部分難認有侵害配偶權。