台南檢舉名人譏諷員警有體臭 二審維持6月徒刑

台南檢舉名人蘇寶蘭被控涉嫌譏諷員警有體臭等案，一審法官依侮辱公務員等罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金，蘇不服提起上訴，台南高分院今天二審宣判，認為一審認事用法無誤，駁回上訴，維持一審判決，全案確定不得再上訴。

一審指出，2020年8月1日9時30分，蘇女前往中北拖吊場為調取她機車先前違規，遭移置拖吊場違規資料，與拖吊場人員發生爭執， 因蘇不斷以手機拍攝現場人員，持續干擾員警對拖吊場人員詢問，被警方勸阻，蘇女心生不滿，以「唉唷！你也知道你身體有臭味喔！我也覺得我聞到臭味」等輕蔑言語辱罵謝姓警員。

2020年5月28日12點多中午，蘇女在台南市政府政風處辦公室門口外，見葉姓女科員和其他同事在政風處外公共空間桌椅用餐，對葉女辱稱「上班在外面聊天，中午都準時吃午餐，就不要下班還留在那邊工作領加班費」。

蘇女於同年10月21日10點多，到台南市政府11樓政風處，因陳情事件與政風處人員發生爭執，朱姓警員到場處理，蘇女指示朱抄錄政風人員個資。朱認蘇女所請未合故未照辦，蘇女說，「你嘸免那麼會做人啦，政風又不是你的長官，你不敢確認個資，我就告你，警察來沒作為，是要做啥…」等辱罵朱。