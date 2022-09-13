愛犬出家門放風竟咬傷路人大腿 飼主挨告處拘役20天

高雄吳姓男臨時工飼養一隻黑色土狗，日前因未繫繩、戴防咬口罩，放任牠在住家外的巷弄活動，不慎咬傷路人右大腿挨告，由於吳男未能與傷者達成調解，經審理被依過失傷害罪，處拘役20天，得易科罰金2萬元。

判決指出，吳男在高雄飼養一隻黑色土狗，去年11月30日上午8時許，讓狗在住處外的馬路旁，任意活動，未料，有路人經過該處時，牠竟失控咬人，並他人右大腿咬傷。

事後遭咬傷的路人驗傷並提告，吳男警詢、偵訊都坦承犯行，被檢方依過失傷害罪嫌起訴。

地院認為，飼主應防止飼養動物無故侵害他人生命、身體、自由或財產，吳男竟疏未注意將愛犬確實繫繩拴綁、配戴口罩或為牠做適當的防護措施，導致犬隻任意攻擊他人，過失甚明。