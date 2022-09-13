高雄罹癌麵包師開9槍打死2人 仍可教化2審維持原判26年

高雄65歲麵包師傅方進祥和前妻因房產問題產生糾紛，去年談判時開槍打死前妻吳姓同居人、劉姓友人，檢方依殺人罪將他起訴，並建請法院判死刑，一審橋頭地院認為方有教化可能，未達處死刑程度，依槍砲彈藥管制條例、殺人罪等，判26年、褫奪公權10年，高雄高分院今宣判，維持一審刑度。

判決指出，方男和前妻離婚後，雙方多次爭執房產問題，前妻不滿方男不斷騷擾，申請保護令，但方仍多次違反保護令騷擾、接觸前妻。去年3月8日傍晚，方到九曲堂火車站旁的練歌場，找上前妻討論房產，雙方爭執後被吳姓、劉姓男子制止。

方男負氣回家後，喝了一杯高粱壯膽，隨即拿了1把改造手槍及裝有10顆子彈的彈匣2個，再度回到現場找前妻談判，但吳男見方男又來，回嘴一句「看三小」，方見狀隨即拔槍恫嚇，並朝吳男連開3槍，前妻見狀躲進練歌場內，在場的劉男企圖上前，也被方男開5槍打死，警方在現場找到9枚彈殼。

檢方調查後，認為方男無視保護令，案發當天，又返家持槍回到現場，可見早有預謀，殺意甚堅，且都朝死者頭部、軀幹射擊，依殺人罪起訴，並建請法院處死刑。

橋頭地方法院審理時，方男辯稱他帶槍到場，只是預防如果有人動手，就要拿出來嚇他，是吳男先動手打他，才會開槍，至於劉男則是衝向他，他才會連開多槍，但看到兩人倒地後，就沒再開槍，並沒有想要直接殺死兩人的意思。

橋院合議庭另傳喚方男4名兒女、胞弟作證，綜合證人證詞，認為方男與前妻離婚後，仍同居10多年，全案起因是方男擔心登記在前妻名下的房產遭處分，希望過戶至子女名下，但案發前前妻都未理會，甚至遭吳男、劉男等人阻止，情緒憂鬱又過度飲酒，才鑄成殺機。

合議庭認為，方男罹患扁桃腺癌，需要接受化療，經醫院鑑定後，也因殺人而心情難過，還知道省思自身行為，有透過矯正教化遷善可能，另外案發時方已65歲，服刑後縱有假釋機會，也到垂暮之年，再犯風險機率不高，綜合相關卷證，尚未達量處死刑程度，因此依槍砲、殺人等5罪處26年徒刑。

今高雄高分院宣判，合議庭採認一審見解，今駁回上訴，維持一審26年刑度。

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