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嘉義酒駕累犯公布姓名照片出現首名女性 警：效果不大

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義區監理所5月公布首批嘉縣市酒駕累犯，至今共36人，最新一批共2人，出現第1名女性。基層員警說，只公布在監理所站的網站，又非3個月內近照，公開警惕遏阻效力不大。

政府為遏阻酒駕，修正道路交通管理處罰條例加重處罰酒駕、拒檢累犯，3月31日上路，10年內酒駕累犯或酒駕拒測者，公路主管機關公布姓名、照片及違規事實。

監理所說，這位公布姓名照片的翁姓女子，3月31日在布袋鎮騎機車酒駕累犯被查獲，嘉義區監理所公布嘉義縣酒駕累犯14人，嘉義市監理站有22人，合計36人，嘉義區監理所每周四更新公布上網。

員警說，修訂公布酒駕累犯姓名照片，目的是透過媒體報導公開，警惕遏阻再犯，但目前只公布在監理所站網站，未普及各大網站及主流媒體，無法達到遏阻效果，另照片未規定要用3個月內近照，大多是考駕照檔案照，與本人現況差很多。

監理所表示，未規定公布照片要用3個月內近照，10年內第2次以上酒(毒)後駕車或拒測行為，自2019年7月1日起有酒 (毒)後駕車或拒測行為，又在今年3月31日以後酒 (毒)後駕車或拒測違規累犯，依新法規定，在監理所網頁公布姓名、照片及違法事實。

民眾可至嘉義區監理所網站首頁（https://cyi2.thb.gov.tw/）「監理業務」，點選「酒駕及拒測累犯公布專區」，依據違規地點，選擇處罰機關:嘉義區監理所、嘉義市監理站、雲林監理站、東勢監理分站，即可查詢該地區酒 (毒)後駕車或拒測累犯違規人資料，藉此讓民眾有所警惕，不要有酒後駕車等違規行為，確保民眾生命安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義區監理所5月公布首批嘉縣市酒駕累犯，至今共36人，最新一批共2人，出現第1名的女子。記者魯永明／翻攝
嘉義區監理所5月公布首批嘉縣市酒駕累犯，至今共36人，最新一批共2人，出現第1名的女子。記者魯永明／翻攝
嘉義區監理所5月公布首批嘉縣市酒駕累犯，至今共36人，最新一批共2人，出現第1名女性。圖／監理網站
嘉義區監理所5月公布首批嘉縣市酒駕累犯，至今共36人，最新一批共2人，出現第1名女性。圖／監理網站
嘉義區監理所5月公布首批嘉縣市酒駕累犯，至今共36人，最新一批共2人，出現第1名的女子，圖為警方取締酒駕。記者魯永明／翻攝
嘉義區監理所5月公布首批嘉縣市酒駕累犯，至今共36人，最新一批共2人，出現第1名的女子，圖為警方取締酒駕。記者魯永明／翻攝

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