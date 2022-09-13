貼女友性愛照竟因馬賽克無罪 高院改判：明顯沒穿內褲

楊姓男子與女友爭執，他恫嚇「妳的A片等著流芳百世」、「有人敲門我就先群發」，並傳送兩人性交影片截圖；之後，楊將性交照設為臉書「大頭貼」和頁面影像，公開瀏覽權限讓大家瞧。基隆地方法院依恐嚇危害安全罪處楊拘役40日，緩刑2年，但妨害風化部分無罪。檢方上訴，台灣高等法院撤銷無罪部分，改處拘役30日。

高院仍給楊緩刑2年，依調解筆錄須給付前女友10萬元，緩刑期間付保護管束，並禁止騷擾、接觸、跟蹤或與女方通話、通信。楊與女友已分手。

楊2019年9月19日與女友起爭執，他透過臉書傳訊息，恐嚇對方將散布兩人的性交影片，還說「希望妳運氣很好」，女友感到相當害怕。基隆地院審酌楊因一時氣憤而出言恐嚇，在偵查中坦承傳送訊息並在準備程序時自白犯罪，也與女方達成調解，加上女方也表示願意給他緩刑的機會，因此暫不執行恐嚇犯行之刑。

但檢方起訴楊犯以網際網路供人觀覽猥褻影像罪部分，基院認為影像經馬賽克遮掩後，無從辨識照片中女子有無裸露，也無撩人的表情、情境或特別引起他人淫慾的肢體動作，不屬影像，判無罪。

基隆地檢署不服，就無罪部分提起上訴。高院認為，影像的確是擷取自楊拍攝前女友的影片，從影像來看，可見女方微閉雙眼、僅穿上衣，就算下體經過馬賽克處理，也明顯可見沒穿褲子甚至是內褲。

此外，影像可以看到女子的腿部與膚色不同的肉體貼合，高院認為馬賽克起來的黑色區塊，根本就是從性器接合處拍攝的影像，就算有馬賽克，也足以刺激或滿足性慾，並引起一般人羞恥或厭惡感，無疑是猥褻影像。楊自己也承認「我覺得不妥我就把它刪除」。