快訊

車行老闆陪顧客試車BMW 自撞「包樹」2人無生命跡象

貼女友性愛照竟因馬賽克無罪 高院改判：明顯沒穿內褲

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

楊姓男子與女友爭執，他恫嚇「妳的A片等著流芳百世」、「有人敲門我就先群發」，並傳送兩人性交影片截圖；之後，楊將性交照設為臉書「大頭貼」和頁面影像，公開瀏覽權限讓大家瞧。基隆地方法院依恐嚇危害安全罪處楊拘役40日，緩刑2年，但妨害風化部分無罪。檢方上訴，台灣高等法院撤銷無罪部分，改處拘役30日。

高院仍給楊緩刑2年，依調解筆錄須給付前女友10萬元，緩刑期間付保護管束，並禁止騷擾、接觸、跟蹤或與女方通話、通信。楊與女友已分手。

楊2019年9月19日與女友起爭執，他透過臉書傳訊息，恐嚇對方將散布兩人的性交影片，還說「希望妳運氣很好」，女友感到相當害怕。基隆地院審酌楊因一時氣憤而出言恐嚇，在偵查中坦承傳送訊息並在準備程序時自白犯罪，也與女方達成調解，加上女方也表示願意給他緩刑的機會，因此暫不執行恐嚇犯行之刑。

但檢方起訴楊犯以網際網路供人觀覽猥褻影像罪部分，基院認為影像經馬賽克遮掩後，無從辨識照片中女子有無裸露，也無撩人的表情、情境或特別引起他人淫慾的肢體動作，不屬影像，判無罪。

基隆地檢署不服，就無罪部分提起上訴。高院認為，影像的確是擷取自楊拍攝前女友的影片，從影像來看，可見女方微閉雙眼、僅穿上衣，就算下體經過馬賽克處理，也明顯可見沒穿褲子甚至是內褲。

此外，影像可以看到女子的腿部與膚色不同的肉體貼合，高院認為馬賽克起來的黑色區塊，根本就是從性器接合處拍攝的影像，就算有馬賽克，也足以刺激或滿足性慾，並引起一般人羞恥或厭惡感，無疑是猥褻影像。楊自己也承認「我覺得不妥我就把它刪除」。

高院認為楊姓男子的作法對前女友和社會善良風俗造成不當影響，但他知道錯了，且在一審時與前女友達成調解，以網際網路供人觀覽猥褻影像罪處拘役30日，得易科罰金，並宣告緩刑2年。

楊姓男子與女友爭執，他將兩人性交照設為臉書「大頭貼」和頁面影像，公開瀏覽權限讓大家瞧，但基隆地方法院認為影像經馬賽克遮掩，不構成妨害風化。台灣高等法院認為馬賽克起來的黑色區塊是從性器接合處拍攝的影像，改依以網際網路供人觀覽猥褻影像罪，處楊拘役30日。示意圖／ingimage
楊姓男子與女友爭執，他將兩人性交照設為臉書「大頭貼」和頁面影像，公開瀏覽權限讓大家瞧，但基隆地方法院認為影像經馬賽克遮掩，不構成妨害風化。台灣高等法院認為馬賽克起來的黑色區塊是從性器接合處拍攝的影像，改依以網際網路供人觀覽猥褻影像罪，處楊拘役30日。示意圖／ingimage

恐嚇 猥褻

延伸閱讀

家防官遭控逼護理師吞精無罪 高院：哀求補償獲她應允

墮胎裁決案後…大法官羅伯茲：不該質疑最高法院合法性

小情侶跨紅線 18歲男認錯願賠20萬獲緩刑

高雄男攜女友中秋烤肉 酒後開車護花遇臨檢站累己害人

相關新聞

車手世代 逾萬青少年 去年涉詐欺

柬埔寨詐騙案猖獗，而近年國內詐騙集團也將觸手伸進年輕族群，去年台灣有超過一萬名青少年犯下詐欺，人數是八年前的二點六倍；詐...

貼女友性愛照竟因馬賽克無罪 高院改判：明顯沒穿內褲

楊姓男子與女友爭執，他恫嚇「妳的A片等著流芳百世」、「有人敲門我就先群發」，並傳送兩人性交影片截圖；之後，楊將性交照設為...

竊密跳槽 安永前經理7人被訴

四大會計事務所之一的安永台灣區關係企業「安永諮詢服務」，陳姓前資深經理等七名員工，涉嫌竊取在安永任內替客戶耗資千萬元建置...

律師粗口譙書記官 停職10月

律師林憲同提告竊盜，檢察官認為被告缺乏主觀犯意，處分不起訴，林聲請交付審判又被駁回，在電話中罵書記官「三字經」被移送議處...

生對生管教 矯正學校要除陋習

監察委員葉大華去年提案糾正法務部矯正署，指出桃園少年輔育院縱容「龍頭」學生管教其他學生，因此爆發鬥毆等違規事件，引發社會...

走過毒海浮沉 許家誠籲社會關懷更生人

雲林縣「今日掌中劇團」團長許家誠曾沉淪毒海入獄，但母親對他不離不棄，讓他痛下決心改正。出獄後他接下父親的偶劇團，一切從零...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。