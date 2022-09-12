國民黨屏東縣議員違反廢清法 犯罪所得逾6千萬遭起訴

屏東縣議員王景山經營堆肥場，因違反廢棄物清理法7月初被屏東地檢署收押1個多月後釋回。檢方表示，王景山等人收費處理蔬果殘渣等廢棄物，未依規定製成肥料，犯罪所得逾6400萬元，已向法院聲請扣押其名下土地，以保全追徵犯罪所得，並依違反廢清法偵結起訴。

王景山（59歲）是屏縣第二選區議員，獲國民黨提名爭取連任。該選區此次11人登記參選，應選8席，競爭激烈。國民黨主席朱立倫8月中為黨提名參選人授旗，王仍在押，由其妻代表上台。上月底王獲釋低調展開選舉活動。

他喊冤指，相關土壤檢驗證實無毒，更無賺取暴利，尊重檢方起訴權利，將向法官說明堆肥場運營細節，證明清白。

檢方指出，王景山與莊姓男子經營堆肥廠，並由家人擔任場區現場負責人，收費處理來自北市、新北市及高市的蔬果殘渣廢棄物，依規定應將果菜殘渣、廚餘破碎，再進行固液分離等程序製成肥料，但因人力、設備不足，竟未依程序處理，去年11月至今年1月聯繫業者將果菜殘渣、廚餘等廢棄物，載往屏縣九如鄉、高樹鄉及長治鄉等地堆置，總計逾290車次，犯罪所得逾6400萬元。