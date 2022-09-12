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他告過郭台銘！律師講電話譙了書記官 遭送懲戒結果出爐

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他告過郭台銘！律師講電話譙了書記官 停職10月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

律師林憲同提告竊盜，檢察官認為被告缺乏主觀犯意，處分不起訴，林聲請交付審判又被駁回，幹譙書記官「三字經」被移送議處；律師懲戒委員會審查，決議林停止執行職務10月，自費接受律師倫理規範8小時研習。

林憲同說，他借款1500萬元給苗栗縣明德水庫1名船東，船東開立本票，將太陽能汽船設定抵押給他，不過，事後卻私下用船，他認為船東「不告而借」涉嫌竊盜，向檢方提告但不起訴，聲請法院審判，也被駁回。

林認為，憲法保障人民的訴訟權利，打電話給苗栗地院的書記官，在電話中對司法體制語多抱怨、另對國家制度指天恨地，在通話中暴粗口，被移送懲戒。

林憲同自詡是讀書人。林說，他從台南師範學院畢業，後來轉念台大法律系，對事情的理解與對政局的看法，常以詩詞比擬；他今年78歲，會臭罵司法、講出如此不堪的話，完全是對司法感到無比憤怒，但不後悔所做所為。

林說，他罵的是整個司法制度、不是書記官，如果律師懲戒覆審委員會還是決議他應該停職10個月，會先將手中案子交接給其他人去承接，以免影響當事人權益，「反正10個月後我又是一條活龍」。

2019年9月時，國民黨的2020年總統大選候選人尚未明朗，鴻海集團創辦人郭台銘是否獨立參選也動向不明，林憲同曾前往台北地院自訴郭涉及詐欺、背信罪，還表示要代表國民黨黨員向郭台銘求償100億元。

律師林憲同被議處停止執行職務10月。本報資料照片
律師林憲同被議處停止執行職務10月。本報資料照片

司法 律師 竊盜

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