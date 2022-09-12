假合約假薪資詐上億房貸 匯豐銀行前經理5人遭訴

匯豐銀行前中山分行楊姓經理，2014年間勾結3名溫姓、呂姓及宋姓不肖房仲，偽造5筆不實房屋買賣合約，並高報買方薪資收入，藉此向銀行詐貸上億元，楊男事後從中收取1.5%「手續費」。台北地檢署今依違反銀行法背信及詐欺等罪，起訴楊男、3名房仲及親人共5人。

檢方調查，楊男2014年擔任匯豐銀行中山分行房貸業務部經理時，與上述不肖房仲聯手找人頭買房、炒房，為減少頭期款支出，由房仲偽造不實房產買賣合約，墊高成交價，同時造假虛灌賣方薪資收入資料，使匯豐核准高額房貸。

經查，楊男等人用來灌水詐貸的5筆房產，分別位於台北市北投區行義路、承德路及大同區敦煌路等處，將每筆實際平均成交價約2000萬元，灌水成約2500萬元。後來涉案人等因繳不出房貸，銀行回頭檢視核貸資料發覺有異於是提告。