假合約假薪資詐上億房貸 匯豐銀行前經理5人遭訴
匯豐銀行前中山分行楊姓經理，2014年間勾結3名溫姓、呂姓及宋姓不肖房仲，偽造5筆不實房屋買賣合約，並高報買方薪資收入，藉此向銀行詐貸上億元，楊男事後從中收取1.5%「手續費」。台北地檢署今依違反銀行法背信及詐欺等罪，起訴楊男、3名房仲及親人共5人。
檢方調查，楊男2014年擔任匯豐銀行中山分行房貸業務部經理時，與上述不肖房仲聯手找人頭買房、炒房，為減少頭期款支出，由房仲偽造不實房產買賣合約，墊高成交價，同時造假虛灌賣方薪資收入資料，使匯豐核准高額房貸。
經查，楊男等人用來灌水詐貸的5筆房產，分別位於台北市北投區行義路、承德路及大同區敦煌路等處，將每筆實際平均成交價約2000萬元，灌水成約2500萬元。後來涉案人等因繳不出房貸，銀行回頭檢視核貸資料發覺有異於是提告。
楊男另因2018年任職渣打銀行中山分行業務經理時，為增加放貸績效及謀取業務獎金，自行以繪圖軟體「小畫家」，替7名不知情客戶修改綜合所得稅收入資料，拉高客戶的財力證明，遭台北地院判刑2年、緩刑2年，後來因未履行支付國庫10萬元的條件，被撤銷緩刑而入獄。
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