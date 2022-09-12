彰化初選國民法官最高日領三千 無故不到開罰

國民法官新制即將於2023年元旦實施，彰化地方法院與彰化縣政府今天在政府以公開隨機方式抽選出明年5250名備選國民法官初選名冊，國民法官專庭庭長廖健男說，希望明年國民法官新制上路後，透過國民參與審判，提升司法透明度、及反應多元價值，可增進國民對司法的瞭解與信賴。

彰化地方法院預計明年國民參與審判案件數為14件，所需備選國民法官人數共5250人，依國民法官法規定，彰化縣政府先從年滿23歲，且設籍滿4個月彰化縣民中，先篩選出符合資格縣民99萬634人，今日再以電腦隨機抽選出5250名成為備選國民法官，當場完成初選名冊製作程序，並將以電子資料傳輸方式上傳至司法院，將再由彰化地院成立的審核小組利用司法院「個人資料資料庫自動化審核系統」進行資格篩選，製作複選名冊，供明年度國民法官案件使用。

今天的抽選程序由彰化縣政府民政處處長賴致富主持，彰化地方法院行政庭長兼國民法官專庭庭長廖庭長健男率國民法官專庭庭長周庭長淡怡、國民法官科代理科長顧嘉文，與彰化地檢署主任檢察官林佳裕、彰化律師公會代表黃勃叡律師共同見證，且以臉書直播方式於網路公開播放，抽選程序全程公開、透明與公正。

國民法官制施行在即，不過即使法界人士都有不同聲音，有法界人士認為國民法官制要耗費更多政府經費，國民法官參與審判過程中，其人身安全、是否會被關說? 等都充滿疑慮。

廖健男說，對於國民法官的個資絕對保密，也都以代碼顯示，避免國民法官受到干擾，而彰化地方法院明年預計候選國民法官日費編列210萬元，到場接受選任的候選國民法官有1500元日費；經選任擔任國民法官、備位國民法官者，則以最高3000元日費計算1日，以每案審理5日估算，亦是編列210萬元經費。

一案需要6位國民法官和1到4位備位國民法官，法院需從候選國民法官中再選出國民法官和備位國民法官，依國民法官法99條規定，經合法通知，無正當理由不於選任期日到期，得處3萬元台幣以下罰鍰。