聽新聞
test
0:00 / 0:00
黃嘉千提離婚訴訟 律師公開夏克立親筆情書
藝人黃嘉千和夏克立打離婚官司，將終結長達16婚姻。今天下午2時許，士林地方法院開言詞辯論庭，黃嘉千庭後快步離去，夏克立的律師梁維珊則公開夏克立的親筆簽名情書，表示I love you infinity.
律師梁維珊今天在庭後對媒體公開夏克立寫的全英文公開信，並經過夏克立同意，口譯成中文，並稱這是「很單純的情書」。
公開情書上有夏克立的中英文簽名，還畫上infinity無限符號。律師念出信件內容：過去的10個月的每一天，我都想著你，想知道你過得好嗎？我唯一能看到你的機會，只有在新聞報導上，或社群媒體上。我看到你已長大成一位漂亮的淑女，我好希望每一步都可以和你在一起，就好像我們以前一樣。
我好希望你能在加拿大，遠離鎂光燈，當一個平凡人，希望你知道，我一直會在這裡等著你，我會永遠在這你等你。我每天都在想你，我很愛你，無限愛你。
律師指出，夏克立還在加拿大，為何無法到台灣出庭，庭內內容等，基於保密不便說明，僅能講夏克立願意說的部分，例如這封很單純的情書。
黃嘉千在庭後由律師賴芳玉陪同離開，當時雨勢大，他們快步上車，黃嘉千僅說「謝謝大家」，迅速上車離去。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言