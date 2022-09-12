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黃嘉千提離婚訴訟 律師公開夏克立親筆情書

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

藝人黃嘉千夏克立打離婚官司，將終結長達16婚姻。今天下午2時許，士林地方法院開言詞辯論庭，黃嘉千庭後快步離去，夏克立的律師梁維珊則公開夏克立的親筆簽名情書，表示I love you infinity.

律師梁維珊今天在庭後對媒體公開夏克立寫的全英文公開信，並經過夏克立同意，口譯成中文，並稱這是「很單純的情書」。

公開情書上有夏克立的中英文簽名，還畫上infinity無限符號。律師念出信件內容：過去的10個月的每一天，我都想著你，想知道你過得好嗎？我唯一能看到你的機會，只有在新聞報導上，或社群媒體上。我看到你已長大成一位漂亮的淑女，我好希望每一步都可以和你在一起，就好像我們以前一樣。

我好希望你能在加拿大，遠離鎂光燈，當一個平凡人，希望你知道，我一直會在這裡等著你，我會永遠在這你等你。我每天都在想你，我很愛你，無限愛你。

律師指出，夏克立還在加拿大，為何無法到台灣出庭，庭內內容等，基於保密不便說明，僅能講夏克立願意說的部分，例如這封很單純的情書。

黃嘉千在庭後由律師賴芳玉陪同離開，當時雨勢大，他們快步上車，黃嘉千僅說「謝謝大家」，迅速上車離去。

律師委託律師公開情書。記者蕭雅娟／攝影
律師委託律師公開情書。記者蕭雅娟／攝影
黃嘉千庭後未受訪離去。記者蕭雅娟／攝影
黃嘉千庭後未受訪離去。記者蕭雅娟／攝影

律師 情書 加拿大 黃嘉千 夏克立

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