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黃嘉千離婚官司今開打 斷開16年婚姻低調回應「一句話」

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黃嘉千訴請離婚今出庭 黑洋裝低調現身：謝謝關心

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

藝人黃嘉千和老公夏克立打離婚官司，將終結長達16年婚姻。今天下午2時許，士林地方法院開庭，黃嘉千在律師賴芳玉陪同下到法院，面對媒體表示「謝謝關心」沒有多談；夏克立則委託同樣擅長離婚官司的律師梁維珊到庭。

令人稱羨的異國眷侶，16年婚姻觸礁，夏克立在加拿大訴請離婚，黃嘉千委由律師向台灣士林地方法院提出離婚訴訟，今天對簿公堂，適逢梅花颱風帶來一陣陣雨勢，黃嘉千下午2點29分抵達士林地院家事法庭，雨勢轉小，她一襲黑底白條紋洋裝現身，帶著白色口罩，乾淨俐落，面對媒體提問表示「謝謝關心」

黃嘉千、夏克立均委託擅長離婚關係的律師賴芳玉、梁維珊打離婚訴訟，黃嘉千在律師陪同到庭，夏克立則無到場。家事法官正開庭中。

周刊日前報導，夏克立在加拿大、台灣都曾對黃嘉千施暴，在加拿大時還曾因枕頭差點沒辦法呼吸，還好因法律保住性命。夏克立本人未對此回應。

黃嘉千日前才出席舞台劇首演的彩排，也是她鬧出離婚官司後首次面對媒體，但對離婚一事她僅低調回應：「謝謝大家關心，目前已經進入司法程序，希望事件趕快落幕。」

黃嘉千（黑洋裝）在律師陪同下到庭。記者蕭雅娟／攝影
黃嘉千（黑洋裝）在律師陪同下到庭。記者蕭雅娟／攝影
夏克立委由律師梁維珊（淺灰色套裝）打離婚官司。記者蕭雅娟／攝影
夏克立委由律師梁維珊（淺灰色套裝）打離婚官司。記者蕭雅娟／攝影
黃嘉千（黑洋裝）在律師陪同下到庭。記者蕭雅娟／攝影
黃嘉千（黑洋裝）在律師陪同下到庭。記者蕭雅娟／攝影

離婚 律師 加拿大

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