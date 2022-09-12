女騎士自摔亂咬 男氣壞反控誣告 她被判4月得入監

高雄郭姓女子與倪姓男子發生停車糾紛，事後郭女申請保險理賠，填寫「騎車自摔」，但她卻在受傷後隔年2月，跑到派出所報案，稱車禍傷勢是遭倪男毆打，經檢方調查後，認為郭傷勢是自摔造成，不起訴倪男，倪之後反告郭女誣告，高雄地院審理後，判郭女4月有期徒刑，郭女得入監。

判決指出，2019年10月16日下午3時許，郭女在鳳山市瑞興路一帶因停車糾紛，與倪姓住戶爆發爭執，當時郭女陳姓男友聞訊後趕到現場，為幫女友出氣，持棍棒毆打倪男，被倪提告傷害。

事發7天後，郭女跑到診所驗傷，自述是騎車摔車，開立診斷證明後申請保險理賠，理專責在保險申請書上，記載事故原因是為閃避貓咪才摔傷；但是案發約隔4個月後，郭女跑到轄區派出所報案，稱當時傷勢是因停車糾紛遭倪男毆打受傷，由員警製作傷害筆錄後對倪男提告。

但全案經檢方調查後，發現郭女傷勢應是車禍自摔造成，與倪男無關，不起訴倪男。倪男無辜挨告傷害，事後經檢方調查後還他清白，他不滿告郭女誣告，檢方調查後，將郭女依誣告罪起訴。

高雄地方法院審理時，郭女喊冤，稱當時（2019年10月16日）倪有動手推她，且事後也跟她道歉，是她申請保險理賠時，才發現理賠申請書記載是車禍自摔，但當時填寫申請書時她僅有簽名，事發原因是業務員自行填寫，傷勢根本不是自摔造成。

雄院法官調閱郭女驗傷資料，發現郭女當時主訴是車禍導致身體不適，若郭女是遭倪男動手毆打成傷，理應跟醫師表明上情，才方便採取是當醫療處置，沒必要稱是「車禍」造成受傷，根據醫師診斷資料，郭女傷勢應是車禍自摔導致。

法官另傳喚當時在場證人，附近住戶證稱，郭女、倪男發生糾紛時，倪事後向郭女道歉，並沒有人看到倪動手毆打郭女，且郭女當時也未受傷。