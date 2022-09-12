出大於入 龍巖李世聰夫婦挪用慈善基金會款項不起訴

龍巖集團創辦人李世聰先前遭檢調懷疑，利用公益捐贈名義，將龍巖2170萬元資金分批轉入由妻子劉萍擔任董事長的福澤慈善基金會名下，用以支付私人生活開銷。台北地檢署查出，該基金會雖公私帳目不清，但捐款並未流入私人口袋，夫婦不起訴，但另查出劉女在財報上冒蓋董事印章，依偽造文書罪嫌起訴。

檢調接獲檢舉，李世聰、劉萍夫婦涉嫌於2013年到2019年間，每年各以公益捐贈名義，自龍巖捐款300到370萬元不等給由李世聰擔任負責人的龍巖基金會，再由該基金會以贊助偏鄉學生助學金、清寒獎學金名義，轉匯到劉萍名下的福澤慈善基金會，其中部分款項被劉女用來買精品包及其他奢侈消費。

此外，李世聰還在龍巖基金會董事會中，主導出售該基金會持有的龍巖股票，將股款以上述公益捐贈名義轉匯給福澤基金會，7年內藉此不實申報共計2170萬元。

檢調查出，福澤基金會在上述期間的確舉辦不少公益活動，經向主管機關申報及會計師審核確認支出為2755萬7701元，已超過龍巖2013至2019年捐款總額2170萬元，並無公益捐款淪為私用的情形。以該基金會幾乎由劉女一人運作看來，雖有公私帳戶混用的狀況，但並無中飽私囊情事。