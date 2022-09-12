快訊

直播／邊境、校園防疫新制今上路 指揮中心下午2時記者會說明

經典賽／台灣的「餅總」 林岳平掌中華隊兵符確定了

俄烏衝突200天 澤倫斯基證實：烏軍收復戰略重鎮伊久姆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

出大於入 龍巖李世聰夫婦挪用慈善基金會款項不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

龍巖集團創辦人李世聰先前遭檢調懷疑，利用公益捐贈名義，將龍巖2170萬元資金分批轉入由妻子劉萍擔任董事長的福澤慈善基金會名下，用以支付私人生活開銷。台北地檢署查出，該基金會雖公私帳目不清，但捐款並未流入私人口袋，夫婦不起訴，但另查出劉女在財報上冒蓋董事印章，依偽造文書罪嫌起訴。

檢調接獲檢舉，李世聰、劉萍夫婦涉嫌於2013年到2019年間，每年各以公益捐贈名義，自龍巖捐款300到370萬元不等給由李世聰擔任負責人的龍巖基金會，再由該基金會以贊助偏鄉學生助學金、清寒獎學金名義，轉匯到劉萍名下的福澤慈善基金會，其中部分款項被劉女用來買精品包及其他奢侈消費。

此外，李世聰還在龍巖基金會董事會中，主導出售該基金會持有的龍巖股票，將股款以上述公益捐贈名義轉匯給福澤基金會，7年內藉此不實申報共計2170萬元。

檢調查出，福澤基金會在上述期間的確舉辦不少公益活動，經向主管機關申報及會計師審核確認支出為2755萬7701元，已超過龍巖2013至2019年捐款總額2170萬元，並無公益捐款淪為私用的情形。以該基金會幾乎由劉女一人運作看來，雖有公私帳戶混用的狀況，但並無中飽私囊情事。

但檢調偵辦過程中，發現劉女擅自刻印高姓董事印章，於2013至2019年間的收支餘絀結算表、目的事業支出明細表、平衡表等各式決算報表、業務報告書或預算書上，未經同意冒蓋高某芳印章，因此就此涉嫌偽造文書部分將劉女起訴。

龍巖集團創辦人李世聰、劉萍夫婦遭控挪用慈善基金會公款獲北檢不起訴。圖／聯合報系資料照片
龍巖集團創辦人李世聰、劉萍夫婦遭控挪用慈善基金會公款獲北檢不起訴。圖／聯合報系資料照片

捐款 偽造文書 偏鄉

延伸閱讀

民調／蔡英文說廢死是普世目標 逾87%不同意

中職／「哩賀」羅力很有台灣味 手寫中文姓名刻成印章

王浩宇指控饒慶鈴自家基金會自肥 社會處：程序合法

春雨基金會揪大肚在地企業助學 今捐78.3萬嘉惠261學子

相關新聞

工程師公墓燒紙錢不慎摔入「2公尺焚燒坑」 嚴重燒傷獲國賠197萬

蔡姓工程師10年前到彰化縣永靖鄉第一公墓祭拜亡父，燒紙錢時因腳踩的泥沙滑動，摔落焚燒坑中，導致全身近6成燒傷，他認為鄉公...

出大於入 龍巖李世聰夫婦挪用慈善基金會款項不起訴

龍巖集團創辦人李世聰先前遭檢調懷疑，利用公益捐贈名義，將龍巖2170萬元資金分批轉入由妻子劉萍擔任董事長的福澤慈善基金會...

地下停車場升降閘門壓死人 業者施工不善賠610萬

黃姓男子替彭姓地下停車場車位主人施作升降閘門工程，但施工不善，升降閘門以遙控器操作時，掉落壓死彭，黃被訴過失致死罪；台北...

安永集團前經理、員工竊取秘密專案跳槽 7人起訴

四大會計事務所之一的安永台灣區關係企業「安永諮詢服務」，前資深經理陳明輝、林瑜昌共7名員工，涉嫌竊取在安永任內替客戶耗資...

女兒遭人潑狗屎太心疼 他以牙還牙潑回去 法官判5月

台北市信義商圈前年發生邱姓女子被柯姓男子潑狗屎事件，柯被法辦，法院去年4月開庭，邱女父親為替女兒報一箭之仇，與呂姓男子埋...

法律快譯通／母認不孝遺囑交代不給遺產 女兒靠兩物打官司拿回

國人觀念中，不孝子孫不能分遺產也是剛好而已，但子女要做到什麼地步才叫孝順？桃園一名溫姓老婦不滿第五個女兒不願與其他子女輪班照顧她，以及到她經營的西藥房幫助顧店，生前預立遺囑不准五女繼承房產，溫婦過世後五女見自己被排除在繼承人之外，將其他八名姊妹與弟弟告上法院，法官認為五女雖然沒有像其他手足如此孝順，但也未觸及喪失繼承權的底線，判決五女勝訴，可保有屬於自己的一份遺產。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。