安永集團前經理、員工竊取秘密專案跳槽 7人起訴

四大會計事務所之一的安永台灣區關係企業「安永諮詢服務」，前資深經理陳明輝、林瑜昌共7名員工，涉嫌竊取在安永任內替客戶耗資千萬元建置「客戶資源整合系統計畫專案」中上千筆資料，跳槽到新公司香港德勤太平洋企業管理諮詢公司台灣分公司。台北地檢署今偵結，將陳、林等7人依違反營業秘密法、刑法背信罪嫌起訴。

安永是知名的四大會計師事務所之一，集團除會計、審計、稅務、交易諮詢，也提供企業法律服務。至於林、陳跳槽的香港德勤太平洋企管諮詢，母集團德勤聯合會計師事務所也是與安永齊名的四大會計師事務所之一。

成立於2013年的安永諮詢，主要業務是SAP導入顧問，SAP（思愛普軟體系統）則是專業企業資源規劃軟體ERP業者，ERP可將企業內部財會、生產製程、倉儲存貨、人力資源等企業資源整合到同一個資訊軟體平台，做成企業資源計畫，以利供應鏈、客戶關係等管理決策資訊統整之用。

檢方調查，2018年6、7月，陳男與SAP專案團隊行政經理何勤分別離職，但兩人轉至德勤太平洋企管諮詢任職後，除協助新東家挖角安永員工，林男等5人還在同年9月離職前，利用員工密碼登入安永系統，將上千份安永所有的客製化專案資料，以下載到隨身碟或上傳至Google雲端硬碟的方式竊取。