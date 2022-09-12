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女兒遭人潑狗屎太心疼 他以牙還牙潑回去 法官判5月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

北市信義商圈前年發生邱姓女子被柯姓男子潑狗屎事件，柯被法辦，法院去年4月開庭，邱女父親為替女兒報一箭之仇，與呂姓男子埋伏朝柯潑糞，被控毀損罪，台北地院審理，判邱有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。

事實上，柯姓男子朝邱女潑糞已判刑3月確定，邱女的父親與人聯手潑糞行為，除潑在柯姓男子身上，還殃及陪同柯出庭的柯的2位姑姑，共3名被害人還向邱提侵權損害賠償訴訟，移由民事法庭審理。

這起潑糞糾紛始於2020年9月19日晚間，邱姓女子當時坐在信義商圈座椅上，遭柯姓男子潑灑廚餘、狗大便等穢物，邱女被潑糞後，她54歲的父親很心疼，與45歲的呂姓男子(另案審理)得知案子訂在2021年4月20日下午開庭，決意報復。

檢方指控，當天下午4時47分，邱、呂確認柯姓男子3人在法院側門門口，將裝有餿水、狗屎的穢物水桶倒在柯等3人身上，逞凶後，柯姓男子與他的2個姑姑渾身散發惡臭，到法院洽公的民眾掩鼻、避走，柯報案，檢方認為邱涉公然侮辱、毀損罪，將邱起訴，法院審理，邱坦承潑糞。

判決書指出，邱知道呂以牙還牙的計畫是以暴制暴，為法律所不允許，仍因氣憤愛女遭人潑糞、羞辱，順應呂的計畫，協助呂確認對象，使呂順利完成潑糞。

法官認為，呂、邱潑糞後，造成無辜的柯姓男子的2位姑姑也遭潑灑穢物，考量邱偵訊中否認犯行，法院準備程序中坦認犯罪，復考量犯罪手段、情節、智識程度，判邱有期徒刑5月，得易科罰金。可上訴。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

潑糞 公然侮辱 北市

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