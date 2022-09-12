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工程師公墓燒紙錢不慎摔入「2公尺焚燒坑」 嚴重燒傷獲國賠197萬
蔡姓工程師10年前到彰化縣永靖鄉第一公墓祭拜亡父，燒紙錢時因腳踩的泥沙滑動，摔落焚燒坑中，導致全身近6成燒傷，他認為鄉公所管理疏失，提告請求國家賠償，最高法院判永靖鄉公所應賠償197萬餘元確定。
永靖鄉公所因應每年掃墓人潮眾多，在公墓原有金爐旁設置長約9公尺、寬3公尺、深2公尺的長方形焚燒坑，而蔡2012年4月2日下午到公墓祭拜亡父，焚香祭拜後，依習俗焚燒紙錢，卻因泥沙滑動，導致他滑入焚燒坑。
蔡主張他全身近6成燒傷，左右手掌疤痕攣縮，經治療後皮膚排汗功能喪失51%，而永靖鄉公所為在焚燒坑旁派專人注意、設置警示標誌，也沒有在四周用圍籬完全隔絕，認為有疏失，提告請求國家賠償，共1395萬餘元。
永靖鄉公所指出，設置焚燒坑無需調查地質、取得執照，且西面有排水溝、北和東面為焚燒金紙平台，並架設高100公分鐵網，南面有高80公分土堆，足以供民眾安全使用。
鄉公所表示，蔡是成年人，明知道危險卻仍強行攀爬上南面土堆焚燒金紙而釀事故，與鄉公所設置或管理焚燒坑沒有因果關係。
一審判鄉公所勝訴，不用付國家賠償責任，但二審、更一審皆認為鄉公所有疏失，分別判賠186萬餘元、68萬餘元，最高法院二度廢棄原判決，發回更審。
台中高分院更二審認為，鄉公所設置焚燒坑欠缺周詳的安全性思考，且設置焚燒坑5年期間，也沒有設置禁止在未架設鐵網圍籬的土堆丟擲紙錢的警告標誌，欠缺安全管理，應負賠償責任。
更二審根據台大醫院鑑定報告，認為蔡勞動能力減損66%，依此計算勞動力損失，再加上交通費等，共656萬餘元；但蔡貿然站在土堆上丟紙錢，應負70％過失責任，鄉公所則為30％，判鄉公所應賠償197萬餘元，最高法院駁回上訴，全案確定。
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