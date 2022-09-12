影／女大生網聊愛上男模特 為見本尊甘願繳3萬保證金
台中市唐姓女大生近日透過網路交友軟體，認識一名佯稱是模特兒的「Mark」，唐女看到對方高大帥氣的照片，心儀不已，6日時對方邀約外出，但藉口公司規定，需繳3萬元保證金，唐女不疑依指示到超商操作繳費單欲付款，幸好行員機警通知警方到場，唐女才沒受騙。
第二警分局永興所警員高慈佑、洪暄富6日晚間8時許獲報，唐姓女大生（19歲）疑遭詐騙，正在轄內超商列印3萬元的繳費單欲付款，警方前往現場了解，唐女直說，在網路交友認識一名男網友，因對方是模特兒，公司規定外出需要繳保證金，她依對方指示到超商操作ibon，列印繳費單，要繳3萬元給對方。
唐女說，對方是近日在交友軟體「探探」上面認識，男網友自稱是「Mark」，因看到對方照片高大帥氣，而且聊了一陣後，互有好感，相約在6日要一起見面看電影。
警方聽完唐女陳述，馬上提醒唐女，她遇到常見的假交友真詐騙手法，並提醒唐女不要再跟對方聯繫，還建議網路交友需謹慎，若涉及金錢往來就得小心是否為詐騙陷阱。
第二警分局長陳家銘表示，謹記網路交友不要輕易相信文字上面的甜言蜜語，不僅可能詐騙金錢，也詐騙了你寶貴的時間，沒有見面之前，勿相信任何承諾。若有接到不認識或可疑電話、訊息時，一定要撥打165反詐騙專線，或向派出所詢問請求協助。
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